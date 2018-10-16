حكيمي أفضل لاعبي "البوندسليغا" الشباب في شتنبر

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي أشرف حكيمي كأفضل لاعب شاب في مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم عن شهر شتنبر الماضي، متفوقا على الثنائي خافايرو ديل روسن من هيرتا برلين، وفلوريان نوهاوس من بوروسيا مونشنغلادباخ.

وفاز أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب شاب عن شهر شتنبر بعد تصويت الجماهير له عبر بوابة الموقع الرسمي للدوري الألماني "bundesliga.com"، خاطفا بذلك ثمار تألقه خلال الجولات السابقة، إذ قدم أداء لافتا نال به الإشادة من قبل المحللين وإدارة ناديه الفنية.

وأدلى أشرف حكيمي بتصريح خص به الموقع الرسمي للبوندسليغا، قال فيه: "لدينا فريق يلعب كرة قدم جذابة جدا ويحاول أن يجعل اللاعبين الشباب أفضل ويساعدهم على التألق والبروز"، مشيرا إلى أن فلسفة الفريق وطريقة لعبه هي التي تخول لهم إبراز مؤهلاتهم بشكل جيد على أرضية الميدان.

من جانبه أبدى لوسيان فافر، مدرب دورتموند، إعجابا كبيرا بلاعبه المغربي الشاب، وأشاد بما يزخر به من إمكانات وقابلية للتطور مباراة بعد أخرى، وقال: "لقد عمل بشكل جيد للغاية ويحرز تقدما جيدا هنا؛ لديه صفات رائعة في اللعب الفردي رجل لرجل (المواجهات الثنائية)".

يشار إلى أن أشرف حكيمي خاض 3 مباريات إلى الآن بقميص "أسود الفيستفال"، شارك فيها بشكل أساسي وقدم أداء لافتا على الجانبين الدفاعي والهجومي، كما تمكن من تسجيل هدف وصنع هدفين؛ ومن المنتظر أن يشركه الناخب الوطني هرفي رونار، مدرب "الأسود"، بشكل أساسي أمام منتخب جزر القمر خلال المباراة التي ستجرى يومه الثلاثاء، ضمن مجريات الجولة الرابعة برسم الإقصائيات الإفريقية، وسيحتضنها ملعب سعيد محمد الشيخ، عن المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي الكاميرون ومالاوي.