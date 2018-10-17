حمد الله يتحوّل إلى "إعْصار" في النصر السعودي

هسبورت - أمال بلحاج*

تَمكّن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، من تغيير وجهة نظر الجمهور "النصراوي" فيه، بعد تألّقه في المباريات التي شارك فيها، منذ التحاقه بنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في وقت كان يهاجم فيه إدارة النادي لتعاقدها مع لاعب وصفه بـ"المعطوب" نظرا إلى الإصابة التي كان قد يعاني منها في السابق، وباللاعب "المطرود" لتخلي نادي الريان عنه قبل نهاية عقده.

وبَات جمهور نادي النصر السعودي، يشيد بصفقة اللاعب عبد الرزاق حمد الله، بعد استعادته للحس التهديفي، وبصمه على أداء جيّد خلال المباريات الثلاث التي شارك فيها رفقة المجموعة رغم عودته حديثا من الإصابة التي ألمّت به الموسم الماضي، إذ سجل هدفا واحدا وصنع اثنين، مع أداء متميّز قد يساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية مع توالي المباريات، حيث سحبت الجماهير وصف "المعطوب" وأطلقت عليه لقب "الإعصار".

ووَضع الأنصار ثقتهم في المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله، إذ وجد فيه البعض ذلك المهاجم المتكامل أو رقم "9" الذي كان ينقص النصر السعودي منذ مدة، مقتنعين بقدرة الوافد الجديد على تقديم الإضافة والمضي بالفريق نحو الألقاب، مع المنافسة على لقب الهداف خصوصا بعد استرجاع عافيته كاملة والتخلّص من أثار الإصابة بصفة نهائية.

وكَانت الجماهير "النصراوية" قد أطلقت حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تنتقد من خلالها الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة بالتعاقد مع المهاجم الدولي عبد الرزاق حمد الله على الرغم من معاناته من الإصابة، حيث رافق الأنصار حملتهم بـ"هاشتاغ": "حمد الله_لاعب_معطوب_ومطرود_من قطر"، في إشارة منهم إلى أن نادي الريان القطري قد تخلى عنه وفسخ عقده بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وكَانت إدارة نادي النصر السعودي، قد أعلنت عن تعاقدها مع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد فسخ عقده الذي كان يربطه بفريق الريان القطري بالتراضي، لينضم بذلك إلى الثنائي المغربي نور الدين أمرابط ومحمد فوزير وتركيبة قوية من اللاعبين المتمرّسين.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com