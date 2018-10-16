بالأرقام .. مسار "الأسود" في تصفيات "الكان"

أوعنا بلعيد

أحرز المنتخب الوطني المغربي التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه جزر القمر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مجريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية عن الإقصائيات الإفريقية المزمع تنظيمها بالكاميرون 2019.

وافتتح حصة التهديف لأصحاب الأرض اللاعب الفردو بن نابوهان في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم القمريين. وعدل خالد بوطيب النتيجة لأسود الأطلس في الدقيقة الرابعة والخمسين.

ووضع نور الدين مرابط المنتخب المغربي في المقدمة إثر تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة الثانية والستين، وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة عاد الفردو بن نابوهان ليهز شباك منير المحمدي بهدف قاتل.

وخاض أسود الأطلس أربع مباريات خلال التصفيات الإفريقية، تمكنوا خلالها من تسجيل ستة أهداف واستقبلت شباكهم ثلاثة، ويحتلون المركز الثاني برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن المتصدر منتخب الكاميرون، الذي يخوض مباريات شكلية لكونه متأهلا إلى النهائيات بشكل رسمي بصفته البلد المنظم.

واستقبل مرمى المنتخب المغربي هدفين خلال الشوط الأول من الجولات الأربع الماضية، حيث سجل فانسان أبوبكر هدف الكاميرون الوحيد برسم الجولة الأولى في الدقيقة التاسعة والعشرين، فيما سجل الفردو بن نابوهان الهدف الثاني خلال الدقيقة التاسعة من الجولة الرابعة، وجاء الهدف الثالث الذي ولج شباك الأسود خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتمكن المنافسون من تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى منير المحمدي، في حين استطاع المنتخب المغربي الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراتين لعبهما بمركب محمد الخامس، الأولى أمام منتخب مالاوي برسم الجولة الثانية، والثانية ضد منتخب جزر القمر برسم الجولة الثالثة، كان خلالها ياسين بونو حارس عرين الأسود.

وسجل هجوم المنتخب المغربي هدفين خلال الشوط الأول من الجولات الأربع الماضية، وذلك أمام منتخب مالاوي برسم الجولة الثانية عن طريق حكيم زياش في الدقيقة الثالثة، ويوسف النصيري في الدقيقة الثانية والأربعين.

وتمكن هجوم الأسود من تسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني من الجولات السابقة، من توقع كل من يوسف النصيري في الدقيقة 78 أمام مالاوي، وفيصل فجر خلال الوقت المحتسب بدل الضائع أمام جزر القمر في الجولة الثالثة، وخالد بوطيب في الدقيقة 54، ونور الدين مرابط في الدقيقة 64، أمام جزر القمر برسم الجولة الرابعة.

وسجلت أهداف المنتخب المغربي خلال الإقصائيات عن طريق المهاجمين (أربعة أهداف)، حملت بصمة يوسف النصيري بهدفين، وخالد بوطيب ونور الدين مرابط بهدف لكل واحد منهما، فيما تمكن خط الوسط من تسجيل هدفين عن طريق حكيم زياش وفيصل فجر، ولم ينجح الخط الدفاعي في توقيع أي هدف لصالح الأسود إلى الآن.

وعجز أسود الأطلس عن التسجيل خارج الميدان خلال مباراة واحدة كانت أمام الكاميرون، في اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف، فيما سجلوا هدفين خارج الديار أمام جزر القمر. وتوزعت الأهداف الأربعة الأخرى على مباريات خاضها المنتخب وسط جماهيره بمركب محمد الخامس.

وأجرى أسود الأطلس مبارياتهم الأربع في ثلاثة ملاعب مختلفة، حيث استقبل ملعب أحمدو أهيدجو بمدينة ياوندي الكاميرونية مواجهة الأسود الأولى، فيما احتضن مركب محمد الخامس مباراتين ضمن الجولتين الثانية والثالثة، وجرت أطوار الجولة الرابعة بملعب سعيد محمد الشيخ بمدينة ميتساميولي بجزر القمر.

وكلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أربعة حكام ساحة بقيادة المباريات الأربع الماضية لأسود الأطلس، هم الحكم الإيثوبي باملاك تيسما ويزا (38 سنة)، الذي أدار قمة الجولة الأولى أمام منتخب الكاميرون، والكونغولي لندالا نغامبو (31 سنة)، الذي أسندت إليه مهمة التحكيم في لقاء الجولة الثانية أمام منتخب مالاوي، والموريتاني علي المغيفري (43 سنة)، الذي قاد مواجهة الجولة الثالثة أمام جزر القمر، والكيني ديفيز أوموينو (34 سنة) في مباراة الجولة الرابعة.

ويصنف الحكم ندالا نغامبو من جمهورية الكونغو أصغر حكم وسط يتم تعيينه لقيادة مباريات الأسود خلال الإقصائيات الإفريقية 2019، فيما يعتبر الموريتاني علي المغيفري أكبرهم سنا.