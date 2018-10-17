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كُتّاب وآراء
مارادونا يتصل بميسي عقب انتقاداته اللاذعة
كشف ماتياس مورلا، محامي الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، عن عزم موكله إجراء اتصال هاتفي مع مواطنه ليونيل ميسي، لشرح مغزى تصريحاته السابقة التي يدعي أنه أسيء فهمها وكان يهدف من خلالها إلى الدفاع عن "البرغوث" وليس توجيه سهام الانتقادات إليه.
وقال ماتياس مارولا، في تصريح صحافي، إن مارادونا سيجري اتصالا هاتفيا للحديث مع ليونيل ميسي بغية شرح معنى تصريحه المثير للجدل، حيث يدعي مارادونا أنه قد أسيء تفسيره، وزعم بشكل غريب أنه كان يحاول الدفاع عن ليونيل ميسي عوض كيل الانتقادات إليه.
انتقد مارادونا مواطنه ليونيل ميسي في البرنامج المكسيكي "الكلمة الأخيرة"، مشيرا إلى أن أبرز نقطة سلبية في شخصية ليونيل ميسي هي افتقاده سمات القائد بسبب التوتر الشديد الذي يشعر به قبل خوضه المباريات.
وقال مارادونا: "دعونا أن لا نرضي ليونيل ميسي بعد الآن، قبل الحديث عن زملائه في المنتخب يجب القول إن ميسي يؤدي دور اللاعب في الأرجنتين، من الصعب علي قول ذلك، لكن من غير المفيد أن تجعل قائد المنتخب لاعبا يذهب الى الحمام 20 مرة قبل بداية اللقاء بسبب التوتر، ميسي هو ميسي في برشلونة، لكن ميسي هو ميسي اللاعب في منتخب الأرجنتين".
ويلقي محيط مارادونا بعض اللوم على مراسل التلفزيون المكسيكي الذي أجرى المقابلة المثيرة للجدل، حيث شن دييغو ماردونا هجوما قويا على مواطنه ليونيل ميسي، نجم فريق "إف س برشلونة"، بحجة أنه لم يبرز كلامه بالشكل المطلوب، فيما يرفض أسطورة نابولي الاعتذار عن تصريحاته المثيرة.