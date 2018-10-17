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كُتّاب وآراء
نادي برشلونة يبعد "البرغوث" عن اتهامات مارادونا
رد نادي برشلونة الإسباني على اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا بعد الهجوم الذي شنه على نجم الفريق ليونيل ميسي، الملقب بـ"البرغوث"، مؤكدا أن ه"ذا الأخير يعد مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب".
وكان مارادونا قد شن هجوما لاذعا على ميسي، خلال الأيام الماضية، حيث قال: "لا يجدي نفعا أن تجعل قائدا فتى يذهب إلى المرحاض 20 مرة قبل أن يلعب أي مباراة".
وقال جوسيب بيبيس، المتحدث باسم النادي الكتالوني، إن "هناك عبارات تصف نفسها بنفسها، نحن لدينا شخص يصف نفسه بنفسه مع التزام الصمت، ميسي مثال يحتذى به داخل وخارج الملعب؛ ولهذا لن نرد على هذه التصريحات".
ونفى المتحدث باسم "إف. سي. برشلونة" أن يكون ناديه سوف يناقش مسألة تحسين عقد ليونيل ميسي؛ الذي ينتهي في سنة 2021.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
مارادونا يبقى اسطورة في كرة القدم رغم اخطائه الاخلاقية.
أما مردونا لايلعب جيدا إلا إدا تناول المنشطات