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الرئيسية | رياضة | نادي برشلونة يبعد "البرغوث" عن اتهامات مارادونا

نادي برشلونة يبعد "البرغوث" عن اتهامات مارادونا

نادي برشلونة يبعد "البرغوث" عن اتهامات مارادونا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:35

رد نادي برشلونة الإسباني على اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا بعد الهجوم الذي شنه على نجم الفريق ليونيل ميسي، الملقب بـ"البرغوث"، مؤكدا أن ه"ذا الأخير يعد مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب".

وكان مارادونا قد شن هجوما لاذعا على ميسي، خلال الأيام الماضية، حيث قال: "لا يجدي نفعا أن تجعل قائدا فتى يذهب إلى المرحاض 20 مرة قبل أن يلعب أي مباراة".

وقال جوسيب بيبيس، المتحدث باسم النادي الكتالوني، إن "هناك عبارات تصف نفسها بنفسها، نحن لدينا شخص يصف نفسه بنفسه مع التزام الصمت، ميسي مثال يحتذى به داخل وخارج الملعب؛ ولهذا لن نرد على هذه التصريحات".

ونفى المتحدث باسم "إف. سي. برشلونة" أن يكون ناديه سوف يناقش مسألة تحسين عقد ليونيل ميسي؛ الذي ينتهي في سنة 2021.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ترست الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:57
ميسي رقم 1 رياضيا واخلاقيا وماديا عبر العصور , مزبلة التاريخ تنتظر كل من المارخواني مارادونا والمتحرشاني رونالدو : الأخلاق الأخلاق قبل كل شيء . عاش الشباب المتخلق.
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-16
2 - ABDOU الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:57
ميسي لا عب ممتاز في "البارسا" فقط اما خارج الفريق الكاتالوني فهو لا شيء وقد ابان عن ضعف عطائه مع منتخب بلاده في كل المباريات.
مارادونا يبقى اسطورة في كرة القدم رغم اخطائه الاخلاقية.
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15
3 - ياسين الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:08
اظن ان مرادونا كان في غير وعيه .والفيديو يوضح ملامحه ..
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3
4 - بوزيد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:17
ميسي من أفضل الاعبين في العالم وخصوصا في فريقه برشلونة . ودو أخلاق عالية
أما مردونا لايلعب جيدا إلا إدا تناول المنشطات
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