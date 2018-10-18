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كُتّاب وآراء
السياسة تدفع إدارة برشلونة إلى توبيخ رونالدينيو
وجه نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم رسالة توبيخ للاعب البرازيلي رونالدينيو، الذي يشغل منصب سفير النادي الكتالوني، بسبب دعمه للمرشح الرئاسي البرازيلي جاير بولسونارو.
وقال المتحدث باسم برشلونة، جوسيب بيبيس، "قيمنا الديموقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح". وأضاف: "على أي حال؛ نحن نحترم حرية التعبير والكلمات التي قالها رونالدينيو".
وكان النجم البرازيلي السابق قد بعث مؤخرا برسالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيها الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو.
وقال رونالدينيو في رسالته: "من أجل برازيل أفضل، أريد السلام والأمن وشخص يمنحنا الفرحة من جديد، لقد اخترت أن أعيش في البرازيل وأرغب في أن تكون البرازيل أفضل للجميع".
وترك بيبيس الباب مفتوحا أمام احتمالات انهاء برشلونة لصلته باللاعب البرازيلي السابق، حيث أوضح قائلا: "لم نتخذ قرارا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل".