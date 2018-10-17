المغرب يضمن ميدالية جديدة في أولمبياد الشباب

هسبورت - عمر الشرايبي*

يُواصل الأبطال المغاربة تألّقهم خلال دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تحتضن فعالياتها العاصمة الأرجنتينية "بوينوس آيريس"، في الفترة الممتدة بين سادس و18 أكتوبر الجاري، حيث من المنتظر أن تشهد غلة الميداليات ارتفاعا مهما، خلال القادم من المنافسات، في حلبة الملاكمة وبساط "الكاراطي"، اليوم وغدا.

في منافسات الملاكمة، تشد الأنظار إلى النزال النهائي لوزن 69 كلغ، الذي يجمع، مساء اليوم الأربعاء، الأرجنتيني أوغيستين بريان أريغي بمنافسه المغربي ياسين الورز، الأخير الذي تمكّن، مساء أمس الثلاثاء، من تجاوز الأذري نيجات حسنوف، وصيف بطل أوروبا، وذلك بالنقاط (4-1)، حيث سينافس على تحقيق ميدالية تاريخية لرياضة "الفن النبيل" وطنيا، سواء تمكّن من تحقيق الذهب أو اكتفى بالفضة.

وفشل الملاكم عبد الصمد عباز من بلوغ نهائي (وزن أقل من56كلغ)، بعد خسارته أمام الأوكراني ماكسيم هالينشيف (5-0)، ليضرب موعدا في نزال الظفر بالميدالية البرونزية، مع الأرجنتيني ميكرو كويلو، غدا الخميس، في اليوم الختامي لـ"الأولمبياد"، كما هو الشأن بالنسبة إلى مواطنه محمد بولعوجة، الذي سيدافع على حظوظه لصعود "البوديوم" حين يواجه البريطاني حسن عزيم.

تبقى الإشارة إلى أن العداء المغربي عبد الرزاق مزدهر، كان قريبا من تحقيق ميدالية مغربية أخرى في منافسات "ألعاب القوى"، باحتلاله المركز الرابع في الترتيب العام لسباق 110م حواجز، وذلك بمجموع توقيت ثانية (27.33ثانية) من مجمل السباقين التصفويين، بعد أن كان قد حل في المركز الثالث" مكرر" في ترتيب المرحلة الأولى بزمن (13.67ثانية) برقم شخصي جديد، قبل أن يعود لتحطيم رقمه الشخصي، أمس، بتحقيقه زمن (13.57ثانية)، محتلا المركز الرابع في المرحلة الثانية والنهائية.

ويبقى رصيد المغرب من الميداليات في حدود الثلاث، خلال دورة "بوينوس آيريس" الجارية، مؤقتا، بعد الميداليتين المحققتين عن طريق بطلتي رياضة التايكواندو، ذهبية بواسطة فاطمة الزهراء أبو فرس في وزن (أكثر من63كلغ) وفضية عن طريق مواطنتها صفية صالح في وزن (أقل من 55كلغ)، فضلا عن فضية العداء أنس الساعي في منافسات "ألعاب القوى"، في انتظار ارتفاع الغلة في ما تبقى من المنافسات.

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