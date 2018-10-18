درار يعتزم فسخ عقدِه مع نادي "فنربخشة" التركي

هسبورت - محمد فنكار*

يَنتظر الدولي نبيل درار أن توافق إدارة نادي "فنربخشة" التركي على فسخ عقده في المرحلة المقبلة، وذلك من أجل البحث عن فريق جديد يكمل فيه بقية مساره الكروي، لكونه يعيش مشاكل داخلية في تركيا.

وتَداولت تقارير إعلامية تركية في الآونة الأخيرة رغبة درار في الابتعاد عن ناديه الحالي بصفة رسمية، على خلفية قرار الإدارة بإبعاده عن الفريق الأول وتوقيفه إلى جانب مواطنه عاطف شحشوح واللاعب التركي فولكان ديميريل، كما جرى استبعاده من قائمة الفريق التي ستخوض المباريات الأوروبية، ولم يشارك في آخر ست مباريات بعد خروجه من حسابات الهولندي فيليب كوكو، مدرب الفريق، مكتفيا بخوض ثلاث مقابلات منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

وأَمام هذا الوضع، قال موقع "STAR" التركي إن وكيل اللاعب المغربي يبحث جديا عن فريق جديد، وربما يكون من الدوري الفرنسي، خاصة وأن اسم نادي "تولوز" كان مطروحا بقوة للانتقال إليه في المركاتو الشتوي المقبل، وهو أمر تم نفيه يوم أمس في تصريح وكيل أعماله لموقع "les violets" الفرنسي، والذي أكد فيه أن درار لن يلعب للفريق "البنفسجي رغم الاحترام الذي يكن له.

وكَشفت تقارير إعلامية فرنسية عن بحث الوكيل عن فريق في الدوري الفرنسي، وسيكون الانتقال بشكل رسمي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ لا يستطيع أن يفسخ عقده ويبحث عن فريق في الفترة الراهنة وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مبرزة أن اللاعب سينتظر بفارغ الصبر أول يوم من "المركاتو" المقبل.

ونَقلت "هسبورت" في وقت سابق أن وكيل أعمال اللاعب المغربي عقد اجتماعا مع مسؤولي نادي فنربخشه التركي، لتدارس موضوع رحيله عن الفريق خلال "المركاتو" الشتوي المقبل، حيث قدّم الوكيل شروطه مقابل الموافقة على طلب الإدارة، والتي تتمثّل في دفع مستحقات المدة المتبقية في عقد اللاعب مع "فنربشخة"، مشترطا أيضا عدم قبوله لأي عرض من الأندية العربية، إذ يفضّل العودة إلى الدوري الفرنسي بدل الانتقال إلى أحد الأندية العربية أو الخليجية.

للإشارة، فدرار يعد واحدا من الأسماء الأساسية في تشكيل المنتخب المغربي في الفترة الماضية، إذ يعتمد عليه الناخب الوطني هيرفي رونار بشكل رسمي، باستثناء مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا أمام "جزر القمر"، التي انتهت متعادلة بهدفين لكل فريق، لغيابه بسبب الإصابة التي حرمته من إكمال الشوط الثاني من مباراة الجولة الثالثة أمام المنتخب نفسه، والتي احتضنها مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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