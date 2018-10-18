فتحي جمال يفكر في الرحيل عن الرجاء البيضاوي

هسبورت - آمال لكعيدا*

عَبّر فتحي جمال، الإطار الوطني ورئيس اللجنة التقنية للرجاء البيضاوي، عن استيائه من محاولات جهات، اعتبرها معروفة، النيل منه بالترويج لمغالطات وإقحام اسمه في قضايا وملفات لا علاقة له بها، تخص مشاكل المكاتب السابقة مع أطراف أخرى، مؤكدا أنه بات يفكر جديا في الرحيل عن النادي "الأخضر" لرفضه العمل وسط أجواء مشحونة وغير نظيفة.

وقَال فتحي جمال، في اتصال مع "هسبورت"، إنه يفاجأ في كل مرة من إقحام اسمه في قضايا نزاعات ومشاكل المكاتب السابقة للرجاء البيضاوي، مردفا "أتعرض لحملة شرسة من طرف بعض ممن يعتبرون أنفسهم رجاويين.. أعرفهم واحدا واحدا.. هم يعانون حاليا لكوني من يقف شخصيا على الأمور التقنية للنادي، وهو ما أقفل عليهم صنابير الاسترزاق..".

وأَضاف في تعليقه على الأخبار التي ارتبطت باسمه أخيرا، سواء في قضية طرد مؤطر "رجاوي" من الوازيس، أو تعرّض لاعب من فئة الأمل لخطأ طبي أثر على مسيرته "لست أدري الغرض من إقحام اسمي وصوري في مثل هذه الأخبار، وأنا لست طرفا فيها بما أنها حدثت في عهد المكاتب السابق، وقبل عودتي إلى الرجاء..".

وأكّد الإطار الوطني أنه بات مستهدفا من جهات يزعجها العمل الهيكلي داخل الرجاء البيضاوي، مشيرا إلى أنه بات يفكر جديا في الرحيل عن النادي، بما أن الوعود التي تلقاها سابقا، بعدم التشويش عليه أو إقحامه في صراعات، لم يتم الوفاء بها، مردفا "أنا أتحدث الآن للكشف عن موقفي وليس للدفاع عن نفسي.. فالمفروض في مثل هذه الحالات أن تتم حمايتي من طرف المكتب المسير، فيما يقتصر دوري على التركيز في عملي، وفق ظروف اشتغال مريحة".

جَدير بالذكر أن فتحي جمال، من بين العناصر التي اشتغلت إلى جانب اللجنة المؤقتة التي دبّرت شؤون النادي منذ أبريل إلى غاية شتنبر من العام الجاري، وكان من بين المساهمين المؤثرين في إبقاء الرجاء البيضاوي صامدا تقنيا، درجة أنه الفريق المغربي الوحيد المنافس على أربع واجهات هذا الموسم، محليا وقاريا وعربيا.

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