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كُتّاب وآراء
الروتبي لاعب رجاوي يستعين بخدمات طبيب نفسي
يمر محمد أمين الروتبي، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، الذي اختفى عن الأنظار لوقت طويل، بحالة نفسية صعبة عقب تهميشه من قبل النادي، دفعته إلى الاستعانة بخدمات طبيب نفسي.
ويغيب الروتبي، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، عن مران ناديه منذ فترة طويلة، قبل أن تتفاجأ إدارة الرجاء بإدلائه بشهادة طبية تؤكد معاناته نفسيا بسبب وضعيته مع النسور الخضر.
ويعيش اللاعب الروتبي وضعية نفسية صعبة جراء ما حدث له عقب استقدامه إلى صفوف الرجاء، بعدما طلب منه فتحي جمال، المدير الرياضي للنادي، التوقف عن التداريب رفقة الفريق الأول بالرغم من العقد الذي يربطه بالفريق الممتد لأربع سنوات.
وزادت متاعب اللاعب النفسية عقب رفض الإسباني كارلوس غاريدو الاعتماد على خدماته في الرواق الأيسر، وإبعاده من تداريب الفريق الأول رغم حاجة الفريق للاعب بديل يخفف الضغط عن الظهير الأيسر الأساسي عبد الجليل جبيرة، بل وطلبه من الإدارة فك الارتباط باللاعب لعدم اقتناعه بمستواه وإمكاناته.
وتخشى إدارة الرجاء لجوء الروتبي، القادم من الدوري السويسري، إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية؛ ولذلك تحاول إيجاد صيغة توافقية لفك الارتباط به بشكل ودي، لاسيما أن عقده يمتد لأربع سنوات ويتضمن بنودا احترافية يجب احترامها والالتزام بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
نحن نعيش فعلا في دولة فاشلة متخلفة!