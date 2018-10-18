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كُتّاب وآراء
زياش يتعافى من الإصابة ويعود إلى تداريب أجاكس
انضم الدولي المغربي حكيم زياش إلى مران ناديه "أجاكس أمستردام" استعدادا للمباراة المقبلة أمام "أس سي هيرينفين"، برسم الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.
واستعاد المايسترو المغربي زياش عافيته من الإصابة التي ألمت به في الثواني الأخيرة أمام "أزد الكمار"، ضمن مجريات الجولة الثامنة من "الإيردفيزي"، وهي الإصابة التي حرمته من الانضمام على معسكر الأسود وخوض مباراتي جزر القمر ذهابا وإيابا ضمن مجريات الجولتين الثالثة والرابعة من الإقصائيات الإفريقية.
وخاض حكيم زياش وزكرياء لبيض التداريب تحث إشراف المدرب ايريك تين هاج، فيما غاب عنها المغربي الآخر نصير مزراوي، الظهير الأيمن، الذي ما يزال يعاني من الإصابة التي لحقت به أثناء وجوده بمعسكر الأسود تأهبا لخوض مباراة جزر القمر.
واضطرت الإدارة الفنية لـ"أجاكس" إلى الاستعانة ببعض اللاعبين من فريق الشباب 19 سنة، لإكمال التداريب في ظل غياب اللاعبين الدوليين لالتزامهم مع منتخباتهم في المباريات الدولية ضمن "أسبوع الفيفا".
واحتفى فريق "أجاكس" بعودة اللاعب زياش بنشر صورة له بالصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيها وهو في حديث ودي مع مدرب الفريق الأول، وتم كذلك نشر صورة لزكرياء لبيض وهو يركض بالكرة للتخلص من زميله خلال مران ناديه.
وكتب "أجاكس" تغريدة عبر "تويتر" يقول فيها: "هيا بنا لنستعد ليوم السبت"، في إشارة إلى المباراة القوية التي سيحل خلالها الفريق ضيفا على نادي "اس سي هيرينفين" التي ستجرى فوق أرضية ملعب "ايب لنسترا".
ويضع "أجاكس" نصب عينيه العودة بنتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة ملاحقة المتصدر "بي سي ايندهوفن" المبتعد بفارق أربع نقاط.