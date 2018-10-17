المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل

أوعنا بلعيد

فلت الدولي المغربي حمزة منديل من توبيخ علني من طرف أعضاء الجامعة الملكية المغربية والطاقم الفني لأسود الأطلس عقب تصرفه غير اللائق مع مشجع مغربي انتقد طريقة لعبه وتكتيكه فوق أرضية الميدان، لا سيما طريقة رفعه للعرضيات من الأطراف صوب معترك العمليات.

لكن يبدو أنه لن ينجو من عقاب ناديه، بعد أن كشف كريستيان هايدل، المدير الرياضي لشالكه 04، أن إدارة النادي تنتظر عودة منديل من التزامه الدولي رفقة المنتخب المغربي لمجالسته وتوبيخه على سلوكه غير الأخلاقي عندما أقدم على شتم شاب مغربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، انتقد طريقة لعبه.

وقال كريستيان هايدل، متحدثا لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد تجاوز (منديل) الحدود بدون أدنى شك، لكنه تنبه إلى خطئه واعتذر، سنتحدث إليه مرة أخرى بعد عودته وسيتم توبيخه".

وكان حمزة منديل قد قدم اعتذاره عما فعل، وقام بنشر صورة بصفحته الرسمية بـ"أنستغرام" أرفقها بتعليق باللغة الفرنسية قال فيه: "أريد أن أعتذر للمشجع الذي أسأت إليه الليلة الماضية، ما كان علي فعل ذلك". وأضاف: "لن أشتم أي مشجع أو أسرته بعد الآن، أعلم أنكم تحبون فريقنا وسأفعل أي شيء في المستقبل لأشعركم بالفخر. أتقبل النقد. آسف".

يشار إلى أن حمزة منديل أصبح لاعبا أساسيا في خطط المدرب دومينكو توديسكو، بعد إشراكه خلال الجولات الثلاث الأخيرة، كما لعب أساسيا في مباراة المنتخب المغربي أمام مضيفه جزر القمر ضمن مجريات الجولة الرابعة من الإقصائيات الإفريقية 2019 خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.