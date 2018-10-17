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الرئيسية | رياضة | المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل

المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل

المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل
أوعنا بلعيد
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:45

فلت الدولي المغربي حمزة منديل من توبيخ علني من طرف أعضاء الجامعة الملكية المغربية والطاقم الفني لأسود الأطلس عقب تصرفه غير اللائق مع مشجع مغربي انتقد طريقة لعبه وتكتيكه فوق أرضية الميدان، لا سيما طريقة رفعه للعرضيات من الأطراف صوب معترك العمليات.

لكن يبدو أنه لن ينجو من عقاب ناديه، بعد أن كشف كريستيان هايدل، المدير الرياضي لشالكه 04، أن إدارة النادي تنتظر عودة منديل من التزامه الدولي رفقة المنتخب المغربي لمجالسته وتوبيخه على سلوكه غير الأخلاقي عندما أقدم على شتم شاب مغربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، انتقد طريقة لعبه.

وقال كريستيان هايدل، متحدثا لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد تجاوز (منديل) الحدود بدون أدنى شك، لكنه تنبه إلى خطئه واعتذر، سنتحدث إليه مرة أخرى بعد عودته وسيتم توبيخه".

وكان حمزة منديل قد قدم اعتذاره عما فعل، وقام بنشر صورة بصفحته الرسمية بـ"أنستغرام" أرفقها بتعليق باللغة الفرنسية قال فيه: "أريد أن أعتذر للمشجع الذي أسأت إليه الليلة الماضية، ما كان علي فعل ذلك". وأضاف: "لن أشتم أي مشجع أو أسرته بعد الآن، أعلم أنكم تحبون فريقنا وسأفعل أي شيء في المستقبل لأشعركم بالفخر. أتقبل النقد. آسف".

يشار إلى أن حمزة منديل أصبح لاعبا أساسيا في خطط المدرب دومينكو توديسكو، بعد إشراكه خلال الجولات الثلاث الأخيرة، كما لعب أساسيا في مباراة المنتخب المغربي أمام مضيفه جزر القمر ضمن مجريات الجولة الرابعة من الإقصائيات الإفريقية 2019 خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - تايكة غرماد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:13
هذا ما ادى بالوضع الى التأزم والحكرة والاحباط وهو الكيل بمكيالين وتطبيق القانون فقط على الضعفاء اما أهل النفوذ وأهل النفوذ والفشوش فليس هناك قانون يردعهم في هذا البلد .
فكيف للجامعة ان تترك هذه الحادثة تمر بدون اية عقوبة في حين يلاحظ انها تلحق عقوبات كبيزة ضد لاعبين محليين وفرقهم .
ليس بهذا الشكل تدار الأمور بل تشجع الفوضى والتسيب
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2 - hamid الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:28
متى نصل لمستوى وعي هؤلاء الناس الذين يعتبرون الرياضة أخلاق أولا
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3 - Boumalen الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:36
La ça se voit que les dirigeants marocain ont rien à foutre de ce que ce type a dit par contre les allemands ont démontré leur professionnalisme dans le domaine d éducation .
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4 - simo الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:40
يجب على الاتحاد الالماني .توقيف منديل.
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5 - commentateur الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:47
Voila comment on se comporte avec les joueurs dans un pays développé comme l'Allemagne
Au Maroc on lui pardonne et on lui déroule le tapis rouge
On n'évoluera jamais avec notre mentalité dommage
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6 - عبدو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:50
عليه أن يتقبل الملاحظة من الجمهور
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