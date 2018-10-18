المدرب الفرنسي جيرار يمنح دوليّي الوداد يوم راحة

أوعنا بلعيد

استفاد اللاعبون الدوليون بفريق الوداد الرياضي لكرة القدم من يوم راحة، متعهم به الفرنسي رينيه جيرار، مدرب الفريق، جراء التعب الذي لحقهم بعد مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية في أسبوع الفيفا.

ومنح رينيه جيرار يوم راحة لكل من صلاح الدين السعيدي، واسماعيل الحداد، وأشرف داري، ورضا التكناوتي، عقب وصولهم المتأخر إلى مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى الليبيري ويليام جيبور الذي شارك مع منتخب بلاده في مباراته ضد الكونغو.

وقدِم الرباعي الودادي من جزر القمر حيث شاركوا رفقة المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب هذا البلد برسم الجولة الرابعة من الإقصائيات الإفريقية 2019، المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وعرفت مشاركة السعيدي أساسيا قبل تبديله قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق بإسماعيل الحداد.

وسيستفيد كل من أيمن الحسوني، وبديع أوك، ووليد الكرتي، وزوهير المترجي، كذلك من يوم راحة، بعد وصولهم إلى المغرب، الأربعاء، قادمين من الجارة الإيبيرية إسبانيا.

وشارك الكرتي، وبديع أوك، والحسوني، والمترجي مع المنتخب الرديف بقيادة جمال السلامي، في معسكر إعدادي بدولة إسبانيا تخلله مباراتان وديتان أمام غرناطة ومالقا، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين.

يشار إلى أن الليبيري ويليام جيبور، لاعب الوداد، قاد منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره منتخب الكونغو بثنائية مقابل هدف في التصفيات الإفريقية، أحرز منهما هدفا في الدقيقة 13 بعدما كان زميله دينيس قد سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، فيما أحرز هدف الكونغو اللاعب برانس ايبارا في الدقيقة 14 من المباراة.