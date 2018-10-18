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كُتّاب وآراء
لاودروب ينفي عرض خبرته التدريبية على الريال
أكد الدنماركي مايكل لاودروب، لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق، أنه لم يعرض على النادي الملكي أن يتولى تدريبه محل جولين لوبيتيغي.
وقال لاودروب، في بريد إليكتروني أرسله إلى وكالة "Ritzau" الدنماركية، "لم أعرض خدماتي على أي فريق. لم أفعل هذا مطلقا. لا يمكن أن أفعل هذا بأي زميل".
وكانت محطة "تيليمدريد" التليفزيونية الإسبانية قد ذكرت أن لاودروب، مدرب خيتافي وسوانزي سيتي ومايوركا السابق، ربما تواصل مع إدارة ريال مدريد ليحل محل لوبيتيغي حال تم إقالة الأخير بسبب سوء النتائج.
ولا يتولى لاودروب، البالغ 54 عاما من العمر والذي لعب بصفوف ريال مدريد بين 1994 و1996، تدريب أي فريق منذ ماي الماضي؛ عندما رحل عن الريان القطري وقرر أن يأخذ قسطا من الراحة.
وعن عودته لعوالم التدريب قال لاودروب، الذي يعد أفضل لاعب في تاريخ الدنمارك، "إذا قررت العودة للتدريب سوف أعلن أنا هذا الأمر".