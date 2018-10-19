اتهامات بالابتزاز تلاحق مقربين من اللاعب بنزيمة

هسبريس - إفي

بدأ القضاء الفرنسي تحقيقا بشأن مزاعم تورط أشخاص من محيط لاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة في محاولة ابتزاز ضد وكيل لاعبين معروف في عالم كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ميديا بارت" الإلكترونية عن هذه الأحداث التي يعود تاريخها للسابع من أكتوبر الجاري بالعاصمة الفرنسية حيث كان المهاجم الفرنسي متواجدا لحضور مباراة بين فريقي باريس سان جيرمان وليون.

وبحسب المصدر، فإن وكيل اللاعبين ليو دي سوزا أكد أنه تعرض لمحاولة اختطاف واعتداء من جانب صديق بنزيمة منذ الطفولة، سمعان طبينياس -الذي ينفي تورطه- في حضور سائق اللاعب ويمنى أغريب، مديرة التسويق الخاصة به.

وبحسب رواية دي سوزا، فإن طبينياس وأغريب اتفقا معه على مقابلته في حانة بالدائرة الـ13 في باريس، وكان من المقرر أن يُجري محادثة مع بنزيمة نفسه عبر تطبيق "فيس تايم"، لكن هذه المحادثة لم تتم في النهاية.

وكان سبب هذا الموعد هو مناقشة خلاف بدأ بين دي سوزا وبنزيمة بعد أن كلف هذا الأخير وكيل اللاعبين في يوليوز الماضي لينقل من المغرب إلى فرنسا مبلغ 50 ألف يورو من شخص كان مهاجم ريال مدريد قد أقرضه المال.

ولم يُسلم دي سوزا هذا المبلغ، وقال للمحققين إن السلطات الجمركية في المغرب قد صادرته في مطار مراكش، لكن الطرف الثاني لا يصدق هذه الرواية ومن هنا حدثت المشادة في السابع من أكتوبر الجاري.

من جهته اتهم سيلفان كورمييه، محامي مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة وكيل اللاعبين ليو دي سوزا الذي يدعي تعرضه لاعتداء ومحاولة للخطف على يد مقربين من اللاعب الفرنسي، بأنه حاول النصب على موكله.

وفي تصريحات لـ(إفي)، قال كورمييه الذي أكد أنه سيتوجه اليوم لتقديم بلاغ رسمي ضد دي سوزا بتهمة التشهير، إن وكيل اللاعبين "كان يحلم بالعمل مع بنزيمة" لكنه "كان يحلم أكثر من اللازم".

وسخر مهاجم ريال مدريد من هذه الإدعاءات عبر حسابه على (تويتر) وقال "مقرب من بنزيمة لمس ذراع دي سوزا فهذه محاولة اختطاف"، "دي سوزا تعرض لضرب مبرح بالعصا لكنه لا يتغيب عن العمل بداع المرض"، "دي سوزا يقول إن بنزيمة كان في السيارة التي حاولت خطفه، والمحققون يستبعدون هذه الفرضية"، هل هذا عالم جدي؟".

يشار إلى أن مهاجم ريال مدريد ما زال على ذمة قضية أخرى منذ عام 2015 بسبب اتهامات بتورطه في ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا بعد أن حاول إقناعه بدفع مبلغ مالي لأشخاص كانوا يبتزونه بفيديو بمحتوى جنسي يظهر به مع زوجته.

وينفي دفاع مهاجم الريال هذه الرواية ويطالب، إلى جانب ثلاث متهمين أخرين، بإلغاء القضية، بينما تنظر محكمة الاستئناف هذا الطلب حاليا وستعلن عن قرارها في الثامن من نونبر القادم.