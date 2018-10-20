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الرئيسية | رياضة | درار يرفض الانضمام إلى نادي تولوز الفرنسي‬

درار يرفض الانضمام إلى نادي تولوز الفرنسي‬

درار يرفض الانضمام إلى نادي تولوز الفرنسي‬
أوعنا بلعيد
السبت 20 أكتوبر 2018 - 01:15

رفض الدولي المغربي نبيل درار الانتقال إلى تولوز الفرنسي لخوض تجربة احترافية جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد أن بات خارج مفكرة الهولندي فيليب كوكو، مدرب فريق فناربخشة التركي.

ونسف فؤاد بن قويدر، وكيل أعمال نبيل درار، رغبة نادي تولوز الفرنسي في ضم موكله خلال الميركاتو الشتوي، بعد أن صرح لموقع "ستار سبور التركي" برفض حمل قميص الفريق خلال القادم من المواعيد، قائلا: "سأكون واضحا وصريحا، أملك الكثير من الاحترام لفريق تولوز، لكم نبيل درار لن يتعاقد مع هذا النادي أبدا".

ويعيش نبيل درار لحظات عصيبة بعد أن بات خارج مفكرة الهولندي فيليب كوكو، مدرب فناربخشة التركي، الذي استبعده من قائمة الفريق الأوروبية ولم يعد يعتمد على خدماته ضمن مسابقة الدوري التركي، عقب غيابه لست مباريات عن تشكيلة الفريق الرسمية؛ وتضاعفت متاعبه بعد إيقافه إلى أجل غير مسمى من قبل إدارة النادي كعقوبة انضباطية.

وتشير بعض التقارير الإخبارية إلى أن وجهة نبيل درار المقبلة ستكون الاحتراف خارج الدوري التركي، لاسيما أن وكيل أعماله لم ينف صحة الأنباء التي ربطت موكله بخوض تجربة جديدة بعيدا عن تركيا.

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