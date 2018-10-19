زياش ومزراوي يعودان إلى تداريب أجاكس الهولندي

أوعنا بلعيد

شارك الدوليان المغربيان نوصير مزراوي وحكيم زياش في مران ناديهما أجاكس أمستردام استعدادا لمنازلة فريق اس سي هيرينفين على أرضية ملعب "ايب لنسترا" يوم غد السبت، ضمن مجريات الجولة التاسعة من الدوري الهولندي الممتاز.

وخاض نصير مزراوي أول مران له بعد عودته من فترة التوقف الدولية بسبب الإصابة التي عانى منها خلال معسكر "الأسود"، تأهبا لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن الإقصائيات الإفريقية؛ فيما حرمت الإصابة زميله حكيم زياش من الذهاب إلى المغرب للحاق بـ"أسود الأطلس"، وبقي بهولندا لتلقي العلاجات.

وأجرى الثلاثي المغربي حكيم زياش وزكرياء لبيض ونوصير مزراوي التداريب تحت إشراف المدرب ايريك تين هاج، بمشاركة جل اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من تأدية الواجب الوطني، باستثناء نيكولاس تاجليفيكو وأندريه أونانا، بعد عودة الأول متأخرا من مباراتي منتخبه الأرجنتيني أمام العراق والبرازيل، فيما عاد الثاني من مواجهة منتخبه الكاميروني أمام مالاوي.

وركز لاعبو أجاكس خلال التداريب على الجوانب البدنية والتقنية والركض بدون كرة لإزالة الإعياء، وتطبيق الخطط والأفكار التكتيكية التي يعتزم المدرب اعتمادها عندما سيحل ضيفا على هيرينفين.

وبدا حكيم زياش أكثر سعادة من ذي قبل خلال مران ناديه، إذ ركزت عدسة الكاميرا على التقاط لقطات "فيديو" وصور للمايسترو المغربي وهو في قمة سعادته، ما دفع فريقه أجاكس أمستردام إلى نشر "فيديو" له في الصفحة الرسمية على "تويتر" معنونا: "حكيم، احترس من الكاميرا من فضلك".

يشار إلى أن بعض الشكوك تحوم حول مشاركة زياش ومزراوي في مباراة الغد ضمن الدوري الهولندي رغبة من المدرب في إراحتهما لمباراة دوري الأبطال الأوروبية أمام بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل، وتوفير طاقتهما لخوض المباراة القوية أمام فاينورد روتردام برسم الجولة العاشرة.

ويضع "أجاكس" نصب عينيه العودة بنتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة ملاحقة المتصدر "بي سي ايندهوفن"، المبتعد بفارق أربع نقاط.