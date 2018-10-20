أيت بناصر يتعافى ويتدرب تحت قيادة تيري هنري

أوعنا بلعيد

عرف مران نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم مشاركة الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، بعد عودته من الإصابة التي ألمت به أثناء وجوده مع المنتخب الوطني لمواجهة منتخب جزر القمر ضمن مجريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية 2019.

وخاض أيت بناصر أول تدريب له تحت إشراف مدربه الجديد الفرنسي تيري هينري، تأهبا لمواجهة فريق ستراسبورغ ضمن مجريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، والتي سيحتضنها ملعب المينو يوم غد السبت.

ونشر اللاعب الدولي المغربي صور عودته إلى تداريب ناديه عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها: "العودة إلى النادي"؛ فيما بدا سعيدا بخوضه التداريب تحت قيادة الأسطورة الفرنسية تيري هنري.

وأجرى فريق موناكو تداريبه بمشاركة كل اللاعبين بعد عودة الدوليين من التزاماتهم الوطنية خلال أسبوع "الفيفا". وأشرف على قيادة الحصص التدريبية الغزال الفرنسي تيري هنري، الذي اجتمع بلاعبي الفريق لشرح مفاهيمه التكتيكية والتقنية للمجموعة.

وشهدت تداريب فريق الإمارة الفرنسية حضور فاديمير فاسيليف، نائب الرئيس، لتقديم الدعم والمساندة للإدارة التقنية الجديدة، وكذلك للاعبين، من أجل تشجيعهم والرفع من معنوياتهم، لاسيما بعد البداية المتعثرة لهم بالدوري، حيث يحتلون الرتبة الثامنة عشرة برصيد ست نقاط بعد مرور تسع جولات بفارق 21 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان.

ويأمل أيت بناصر إقناع مدربه الجديد تيري هنري بمستواه وإمكاناته للاعتماد عليه بشكل رسمي خلال القادم من المواعيد، عكس مدربه البرتغالي السابق ليوناردو جارديم، الذي أشرك "الأسد" المغربي في ثلاث مباريات فقط، رغم المستوى الطيب الذي أظهره خلال تلك المواجهات.