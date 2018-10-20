"فوريتشن" يفتح بوابة الدوري الصيني أمام أزارو

أوعنا بلعيد

‎أبدى فريق فوريتشن الصيني لكرة القدم رغبته من جديد في ضم الدولي المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من خلال عرض جديد بعد فشل مفاوضات ضمه الصيف الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن إدارة الفريق الصيني ترغب في فتح مفاوضات جديدة مع نظيرتها في الأهلي المصري لإقناعها ببنود العرض الجديد مقابل السماح للمهاجم المغربي بخوض تجربة احترافية في الدوري الصيني.

وفشل مسؤولو فوريتشن الصيني في ضم وليد ازارو في الميركاتو الصيفي المنصرم، عقب تعثر المفاوضات مع إدارة فريقه المصري، وعدم توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق نهائي يقضي بضم "الأسد" المغربي بسبب الاختلاف على الأمور المادية بين الناديين.

ووفق المصادر ذاتها فإن الفريق الصيني يستعد لتقديم عرض رسمي جديد لإدارة النادي الأهلي لضم اللاعب في يناير المقبل، لاسيما أن أندية أخرى أبدت رغبتها في الاستفادة من خدمات أزراو.

ويواجه مسؤولو فوريتشن الصيني منافسة شديدة من نظرائهم في فريقي أولمبيك مارسليا وشوسو الفرنسيين، اللذين يرغبان كذلك في الاستفادة من خدمات اللاعب في الميركاتو المقبل، لتشتد المنافسة بين الأندية الثلاثة.

ويرحب وليد أزارو بفكرة الاحتراف في أحد الأندية الأوروبية، وتحدوه رغبة في تبديل الأجواء والممارسة ضمن ناد أوروبي يدفعه إلى التعلم من مدارس جديدة بفكر كروي مختلف، ما سيعود عليه بالنفع في مسيرته الكروية.

يشار إلى أن الناخب الوطني هيرفي رونار كان قد وجه الدعوة إلى وليد أزارو ضمن قائمته النهائية لخوض مباراتي جزر القمر، ذهابا وإيابا، ضمن إقصائيات كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بالكاميرون.