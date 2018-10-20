عشق الرجاء يورّط الراقي أمام جمهور اتحاد طنجة

أوعنا بلعيد

تعرض عصام الراقي، لاعب اتحاد طنجة لكرة القدم، على بعض الانتقادات من قبل أنصار النادي بعد احتفاظه بمجموعة من الصور المتعلقة بفريقه السابق الرجاء الرياضي على صفحاته الرسمية بالمواقع الاجتماعية، عوض مشاركته لتلك المتعلقة بفارس البوغاز وتجديد معلومات حساباته لتشير إلى ناديه الحالي.

وأثار انتقاد اللاعب الراقي من قبل بعض جماهير اتحاد طنجة جدلا بالموقع الاجتماعي "فيسبوك"؛ حيث يرى اللاعب "رقم 12" لفارس البوغاز أن الراقي لا يدين بالولاء التام لفريقه الحالي وعمد إلى الإبقاء على صور تتعلق بفريقه السابق ونشر أخرى يعبر من خلالها عن فخره واعتزازه وسعادته بما حققه رفقة النسور الخضر من ألقاب وإنجازات.

وعبر أنصار اتحاد طنجة عن امتعاضهم مما يقوم به عصام الراقي، مشيرين من خلال صفحة خاصة بهم إلى أن فارس البوغاز هو من يدفع أجر اللاعب، ورغم ذلك بقي وفيا لوضع صوره رفقة الرجاء بصفحاته الرسمية وينشر متعمدا ذكرياته الجميلة رفقة النسور الخضر، محتفظا بصورة "البروفايل الشخصي" القديمة وهو مرتديا قميص الرجاء، كما أنه لم يقم بتجديد معلومات حسابه ليشير إلى كونه لاعبا لاتحاد طنجة.

واعتبر أنصار فارس البوغاز ما يقوم به الراقي "قلة احترام" للجماهير وللفريق، فيما تجند بعض أنصار الرجاء الرياضي للدفاع عن لاعبهم السابق، معتبرين أن الصفحة تبقى شخصية وما يساءل عليه اللاعب هو مردوده فوق أرضية الميدان، وقتاليته من أجل الدفاع عن القميص الطنجاوي.

وأضاف أنصار الرجاء مدافعين عن الراقي بأنه "لاعب يحترم مهنته لكن لا سلطان له على قلبه، ولن يستطيع أحد إجباره على تناسي ذكرياته الجميلة رفقة الرجاء، سواء بكأس العالم للأندية، أو بالدوري المحلي"، موضحين أن اللاعب صرح مرارا وتكرارا بأنه عاشق للنسور الخضر ولن يتبدل هذا العشق مهما حصل.

وأوضح آخرون أنه ليس عيبا أن يفتخر المرء بمن صنع له اسما ومجدا بين كبار لاعبي الدوريات العربية؛ ما دفع اتحاد طنجة إلى التعاقد معه للاستفادة من خبرته التي راكمها خلال مسيرته الكروية.

وأعادت قضية عصام الراقي إلى الأذهان ما حصل للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ورغم الأجر العالي جدا الذي دفعته إدارة الفريق الباريسي لاستقدام ساحر السامبا صوب ملعب حديقة الأمراء، بقي وفيا لنشر بعض صوره وهو يرتدي قميص برشلونة أو بعضا من ذكرياته مع أصدقائه الأرجنتيني بيونيل ميسي، والاوروغوياني لويس سواريز، والإسباني جيرارد بيكي.

يشار إلى أن فريق اتحاد طنجة كان قد تعاقد مع عصام الراقي بالمركاتو الصيفي لموسم واحد قابل للتمديد، قادما من الدوري السعودي، بعد عروض كثيرة توصل بها اللاعب بغية الاستفادة من خدماته، قبل أن يوقع عقد انضمامه لفارس البوغاز.