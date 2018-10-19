فالفيردي: "أسبوع جميل" ينتظر لاعبي برشلونة

هسبريس - إفي

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، إن لاعبيه يستعدون لـ"أسبوع جميل"، يواجه فيه البارصا إشبيلية متصدر الدوري الإسباني، وإنتر ميلان، وريال مدريد، بملعب كامب نو.

ويستضيف النادي، السبت، الفريق الأندلسي في مواجهة خاصة بالنسبة لفالفيردي؛ إذ إنها المرة الأولى بالنسبة له التي يلاقي فيها إشبيلية، بينما البارصا لا يتواجد في صدارة الليغا.

وأضاف فالفيردي: "لدينا دوافع كافية لنقدم أداء طيبا. نلعب على الصدارة. هناك الكثير من الجوانب في هذا اللقاء تدفعنا إلى التفكير في أنه يجدر بنا التركيز عليه".

بالمثل، أبرز المدرب أن المواجهات الثلاث المقبلة مع منافسين مباشرين مهمة للغاية، وقال: "نلعب أمام إشبيلية المتصدر، وهي المرة الأولى منذ وصولي التي لا نتواجد فيها بالقمة، ثم نلتقي إنتر ميلان من أجل حسم صدارة مجموعتنا في التشامبيونز. إنه أسبوع جميل وحافل، ولدينا رغبة كبيرة في خوضه حقا".

وستكون هذه هي المباراة الثانية التي تجمع البارصا وإشبيلية هذا الموسم؛ إذ التقى الفريقان من قبل خلال لقاء أسفر عن فوز الفريق الكتالوني بكأس السوبر الإسباني، وهو اللقاء الذي يعول عليه فالفيردي كي يكون مرجعية له من أجل التغلب على أبناء الأندلس.