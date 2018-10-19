حمد الله ومرابط يهزمان بوحدوز بالدوري السعودي

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه النصر السعودي لتحقيق الفوز بهدفين نظيفين أمام مضيفه الباطن، ضمن مجريات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان.

وسجل هدفي اللقاء البرازيلي لوكاس تاجليا مدافع الباطن بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة. وأضاف المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستين لينتهي اللقاء، الذي احتضنه ملعب نادي الباطن، بفوز نصراوي مستحق أداء ونتيجة.

وشارك الدوليان المغربيان نور الدين مرابط وعبد الرزاق حمد الله بشكل أساسي من جانب النصر، فيما لعب مواطنهما عزيز بوحدوز التسعين دقيقة بقميص ناديه الباطن، ولم يتمكن من التسجيل لأصحاب الأرض لتذهب النقاط الثلاث إلى الزوار، موقعين بذلك فوزهم السادس على التوالي خلال مسابقة الدوري السعودي.

وساهم الهدف المبكر، الذي ولج شباك فريق الباطن عن طريق نيران صديقة، في بسط لاعبي النصر سيطرتهم على مجريات اللقاء، وبلغت نسبة امتلاكهم الكرة 61 في المائة، فيما اكتفى أصحاب الأرض بالهجمات المعاكسة، باحثين عن استغلال المساحات واللعب ضد أخطاء زملاء نور الدين مرابط.

وشهدت مجريات الشوط الأول حدثا غريبا بعد أن أقدم الحكم البولندي سيمون مارسينياك على إيقاف المباراة لمدة ثمان دقائق منذ الدقيقة الثانية عشرة إلى الدقيقة العشرين بسبب تعرض الملعب لعاصفة رملية، قبل أن يستأنف اللعب من جديد.

وحاصر لاعبو النصر فريق الباطن معظم الوقت في مناطقه، بفضل الانسجام العالي بين نور الدين مرابط وعبد الله حمد الله وجوليانو ويحيى الشهري.

وأقدم دانييل كارينييو، مدرب النصر السعودي، على تبديل نور الدين مرابط في الدقيقة 80 وإشراك محمد السهلاوي مكانه، فيما كان التبديل الثاني من نصيب يحيى الشهري بعد أن حل مكانه فهد محمد الجميعة في الدقيقة السابعة والثمانين.

وخاض حمد الله من جانب النصر وعزيز بوهدوز لاعب الباطن دقائق اللقاء كاملة، وكانت تبديلات فرانك فيركاوترين، مدرب الفريق المضيف، بإخراج الحارس أدريانو فاتشيني وإقحام محمد الربيعي اليامي مكانه في الدقيقة 72، وتبديل كل من ماجد عمر كنبه وسلطان محمد المسرحي وإشراك سلطان غنيمان المطيري وفهد بركة المرواني الجهني مكانهما في الدقيقتين 58 و76.

ورفع عبد الرزاق حمد الله رصيده إلى هدفين خلال أربع مباريات بقميص النصر السعودي، وتقاطرت عليه رفقة نور الدين مرابط عبارات الثناء من طرف جماهير النصر والمتعاطفين مع العالمي.

وعقب هذا الفوز الثمين والمستحق أحكم النصر قبضته على صدارة الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بفارق 5 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة الرابعة.