ابتدائية الرباط توقف الجمع العام لجامعة الطيران

رشيد بيجيكن من أكادير

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، أمرا استعجاليا، يحمل رقم 1126، يقضي بإيقاف الجمع العام للجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، المزمع عقده اليوم السبت، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وكانت مجموعة من الأندية الملكية للطيران، هي النادي الملكي للطيران أكادير المسيرة، والنادي الملكي للطيران طنجة، ونادي الطيران الحر المغربي، ونادي طيران إبيس قد رفعت دعوى قضائية ضدّ الجامعة الملكية المغربية للطيران الخفيف والرياضي، تطالب فيها بالحكم ببطلان الجمع العام العادي وغير العادي للجامعة، المنعقد في 27 دجنبر 2014، بسبب إقصاء تلك الأندية من المشاركة في أشغال الجمع العالم سالف الذكر، حيث قضت الغرفة المدنية الأولى باستئنافية الرباط، في 10 يناير 2018، بالحكم ببطلان الجمع العادي وغير العادي، الذي عقدته الجامعة في 27 دجنبر 2014.

وجاء في منطوق الأمر الصادر عن القضاء المستعجل بابتدائية الرباط أن "عضوية رافعي الدعوى قائمة بالجامعة، وإن عدم ظهور فقدانها بأحد الأسباب المنصوص عليها بالمادة 11 من النظام الأساسي للجامعة في فقرته الأولى، يكون معه من حق هؤلاء (الأندية)، طبقا لصريح المادة 27 من القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وطبقا لصريح المادة 9 من النظام الأساسي، المشاركة في الجمع العام المزمع عقده بعد تلقي الدعوة لحضوره، حسب الشكل المنصوص عليه بالمادة 17 من النظام الأساسي وداخل الأجل المحدّد فيه".

كما أشارت الوثيقة، في تعليلها لمنطوق الأمر، أن "عدم توصل الأندية بأي استدعاء من أجل حضور الجمع العام، موضوع الدعوى، من جهة، وسبقية صدور أمر استعجالي، قضى بإيقاف الجمع العام، الذي كان مزمعا عقده بتاريخ 6 أكتوبر 2016، لنفس العلة من جهة ثانية، ومراسلة وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهاز الوصي، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، إلى الجامعة، وتأكيد تعرضها على عقد الجمع العام العادي، الذي حدّد له يوم 20 أكتوبر 2018، كلها وقائع تبرر تدخلنا كقاض للمستعجلات لاتخاذ التدبير الوقتي العاجل، والأمر بإيقاف الجمع المذكور".