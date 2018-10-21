هل يقبل بوصوفة عرض الوداد للعب مع المنتخب؟

أوعنا بلعيد

قدم نادي الوداد الرياضي لكرة القدم عرضا لمبارك بوصوفة لضمه إلى صفوف الفريق خلال المركاتو الشتوي المقبل، بغية الاستفادة من خدماته وإمكاناته وخبرته في القادم من المواعيد.

وطلب بوصوفة، متوسط ميدان المنتخب الوطني، مهلة لدراسة العرض الودادي وحسم خطوته المقبلة، سواء بالالتحاق بالفريق الأحمر أو اختيار وجهة احترافية أخرى، رغم صرف بعض الأندية النظر عن التعاقد معه بسبب الأجر الكبير الذي يطالب به.

ويهدف مسؤولو الفريق الأحمر إلى استغلال "عطالة" مبارك بوصوفة وعدم تعاقده مع أي فريق منذ نهاية عقده مع الجزيرة الإماراتي الذي رفض التمديد له لأسباب مادية، للاستفادة من خبرته الميدانية وتوظيفها لتقوية خط المنتصف.

ويريد الوداديون بوصوفة لأن الفريق مقبل على المشاركة من جديد في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية، ويضع نصب عينه التتويج بلقب الدوري المحلي، ويحتاج إلى تعزيز تركيبته البشرية وتنويع الأوراق التكتيكية بين يدي المدرب رينيه جيرار.

وفي ظل ظروفه الحالية، من المرتقب أن يقبل بوصوفة عرض الوداد الرياضي إن هو أراد البقاء ضمن قائمة هيرفي رونار، خصوصا وأن العديد من الانتقادات طالت الناخب عقب استدعائه للاعب دون فريق ويفتقد إلى التنافسية.

ويتوفر الوداد الرياضي على العديد من الأسماء الكبيرة والمتميزة في خط الوسط، يتقدمها وليد الكرتي وصلاح الدين السعيدي. ورغم هذه الخيارات، يبقى التعاقد مع بوصوفة مغريا للإدارة الفنية، بحكم قيمة اللاعب وخبرته وما يزخر به من موهبة والإضافة القادر على تقديمها داخل الملعب وفي غرفة تبديل الملابس.