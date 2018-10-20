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الرئيسية | رياضة | ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا

ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا

ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا
هسبورت - عمر الشرايبي*
السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:15

عبر الملاكم المغربي محمد ربيعي، في تصريح لـ"هسبورت"، عن استعداده لخوض نزاله الاحترافي السابع في مشواره مساء اليوم السبت في قصر المؤتمرات بمدينة مارسيليا الفرنسية، حيث سيواجه منافسه النمساوي غوغي كينيسيفيتش، على هامش "بلاطو" النزالات المبرمجة الذي سيتخلله النزالان الرئيسيان لنيل حزامي بطولة العالم "WBA" وبطولة أوروبا "EBU".

وعاد ربيعي مجددا إلى ملعب "الفيلودروم" الخاص بفريق أولمبيك مارسيليا لكرة القدم، عشية اليوم، خلال عملية "الوزن" الرسمية، بحضور وسائل الإعلام المحلية والدولية، أملا من البطل "الأولمبي" المغربي في تكرار "سيناريو" انتصاره أمام الإيطالي غويسيبي لاوري، بالضربة القاضية، في 24 مارس الماضي بمدينة الجنوب الفرنسي ذاتها.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مقربة منه أن الملاكم المغربي اختار خوض فترة إعداده لنزالاته الاحترافية بمدينة بروكسيل، بمعية مدربه هشام نفيل، ومن المنتظر أن يعود إليها بعد نزال اليوم من أجل التحضير لمباراته المقبلة، المقررة أواخر نونبر أو مطلع دجنبر المقبلين، في انتظار الاستقرار على التاريخ والمنافس.

صاحب الميدالية البرونزية لـ"أولمبياد ريو 2016"، الذي يحتل حاليا المركز 104 عالميا، يطمح إلى مواصلة تسلّق المراحل والدخول إلى "الطوب 10"، بالحفاظ على سجلّه خاليا من الهزائم، كما يسعى بمعية طاقمه والشركة المتعاقد معها إلى أن يسطّر برنامجا منسجما مع طموحاته على المديين المتوسط والقريب.

جَدير بالذكر أن محمد ربيعي استهل مساره "الاحترافي" بتغلّبه بالضربة القاضية على الهنغاري لازلو كوفاتش، في 11 مارس من السنة الماضية بالعاصمة التشيكية براغ، ثم تغلّب بالنقاط على البلجيكي جون بيير هابيمانا، في النزال الذي احتضنته "إرفورت" الألمانية في 22 أبريل، قبل أن يسقط خصمه الجورجي تيمور أبولادزي، وينتصر في نزاله الأخير بـ "الكاو" أمام المجري لازلو سيزلاي في فرنسا، ثم عاد في مارس الماضي لهزم المجري غويسيبي لاوري في مدينة مارسيليا الفرنسية، فيما كان آخر انتصار له أمام البرازيلي أندريسون كلايتون في 15 شتنبر الماضي بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شوقي السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:40
بالتوفيق ان شاء لله لأخينا الربيعي لرفع راية المملكة خفاقة متمنينا له مزيد من التألق والنجاح
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7
2 - الخالق طبية السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:42
نتمنا انجاح للبطل المغربي ربيعي ونقول للدين ينشرون اموره اشخصية عوض ان تساهمو في رفع معنوياته انتم تعملون علاا هدم هد البطل المغربي اشاب من اجل ليك او من اجل نويا سئه
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8
3 - kui السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:50
فين ما كاينة شي هوتة تايجيبوها للربيعي يلعب معاه
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-6
4 - هشام السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:50
بتوفيق ان شاء الله ..............
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6
5 - نبيل السبت 20 أكتوبر 2018 - 15:03
إلى الأمام أخي محمد أتمنى لك وكل المغاربة يتمنون لك الفوز .حافظ على سجلك من الهزائم وأحسن دفاع أخي الربيعي هو الهجوم.
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