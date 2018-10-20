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الرئيسية | رياضة | الليغا .. الريال يقع في فخ الهزيمة أمام نادي ليفانتي

الليغا .. الريال يقع في فخ الهزيمة أمام نادي ليفانتي

الليغا .. الريال يقع في فخ الهزيمة أمام نادي ليفانتي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:09

واصل ريال مدريد ترنحه في الموسم الحالي وفشل في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي ضمن "الليغا"، بخسارته 1 - 2 أمام ضيفه ليفانتي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" اليوم السبت، لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد الريال عند 14 نقطة، في المركز الخامس بفارق الأهداف المسجلة فقط أمام اسبانيول، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 13 نقطة، ليقفز إلى المركز السابع بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

وفشل الريال في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، والخامسة له في مختلف البطولات التي يخوضها، إذ يعود آخر فوز للريال إلى أربعة أسابيع مضت، وبالتحديد إلى فوزه بهدف نظيف على اسبانيول في الدوري الإسباني، يوم 22 شتنبر الماضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفانتي بهدفين نظيفين، سجلهما خوسيه لويس موراليس وروجر مارتي سالفادور في الدقيقتين السابعة و13، على التوالي. حيث شهد هذا الشوط سقوط الريال مرتين في مواجهة نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث احتسبت ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لليفانتي، وألغى الحكم هدفا لماركو أسينسيو، نجم الريال، في الدقيقة 18 بعدما أثبت "الفيديو المساعد" أنه وضع الكرة في المرمى بيده.

وفي الشوط الثاني واصل الحظ عناده لريال مدريد في العديد من الفرص التي سنحت للفريق، مثلما حدث في الشوط الأول، ولكن البرازيلي مارسيلو منح الفريق هدف حفظ ماء الوجه؛ في الدقيقة 72 من عمر التباري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rahim السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:24
من يتحمل تقهقر الريال هو الرئيس البائس وليس المدرب أو غيره لأنه تخلى عن الدون وزيدان واحتفظ بالفاشل بنزيمة وأكثر من هذا وذاك تعاقد مع لوبتيغي في ظروف غريبة أقل ما يقال عنها تهور من الرئيس وكذالك المدرب
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15
2 - جبلي ابن الجبل السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:25
ريال مدريد يصارع من أجل البقاء في الدرجة الاولى هههههه اصبح من اضعف الفرق بدون كريستينا
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9
3 - Abdelhak السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:46
فريق إن لم يكن التحكيم بجانبه على مدى التاريخ لا يساوي شيء رغم التطبيل.فريق القرن هو ميلانو الذي فاز بعصبة الأبطال أيام الكرة ليس أيام العصر الحجري.
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4
4 - xline السبت 20 أكتوبر 2018 - 14:47
the reaction of CRISTIANO RONALDO : VU
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5
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