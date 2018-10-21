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الرئيسية | رياضة | البارصا يكشف مخططات تطوير الملعب الخاص به

البارصا يكشف مخططات تطوير الملعب الخاص به

البارصا يكشف مخططات تطوير الملعب الخاص به
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 04:55

كشف نادي "إف سي برشلونة"، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعته ضمن مشروع عملاق.

وأظهر برشلونة، خلال فيديو لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف، مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى مدار ثلاث سنوات بدءً من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف.

ووفقا لهذه الخطة فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024؛ وقال النادي إن المشروع يكلف حوالي 360 مليون يورو.

وبدأ برشلونة بالفعل أعمال بناء ملعب جديد للشباب ولفريق البدلاء، يحمل اسم أسطورته الهولندي الراحل يوهان كرويف، وسيكون مقرا للمران.

ويشهد المشروع نفسه بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة، أيضا، إضافة إلى مساحات خضراء حول الملعب الحالي في العاصمة الكاتالونية.

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