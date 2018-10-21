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الرئيسية | رياضة | القنيطرة ترحب بفريق الجيش الملكي دون جمهوره

القنيطرة ترحب بفريق الجيش الملكي دون جمهوره

القنيطرة ترحب بفريق الجيش الملكي دون جمهوره
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 09:03

وافقت السلطات الأمنية لمدينة القنيطرة على وضع الملعب البلدي رهن إشارة فريق الجيش الملكي لكرة القدم لاستقبال مباراة الجولة السادسة من منافسات الدوري الاحترافي، بعد الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي العسكري.

وسمحت سلطات القنيطرة للـFAR باستضافة أولمبيك خريبكة بشكل استثنائي، بالنظر لكون المواجهة ستجرى دون جمهور، في الوقت الذي سيتعين على العسكريين البحث عن ملعب لمباراة الجولة الثامنة؛ أمام اتحاد طنجة.

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