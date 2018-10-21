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الرئيسية | رياضة | حكيمي يلتزم بالجهة اليسرى في نادي دورتموند

حكيمي يلتزم بالجهة اليسرى في نادي دورتموند

حكيمي يلتزم بالجهة اليسرى في نادي دورتموند
أوعنا بلعيد
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 02:15

عاد فريق بورسيا دورتموند من ملعب "مرسديس بينز أرينا" بفوز ثمين، بأربعة أهداف دون رد، على مضيفه شتوتغارت، برسم الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وسجل أهداف بوروسيا دورتموند جادون شانسو في الدقيقة الثالثة، وماركو ريوس خلال الدقيقة الثالثة والعشرين، وأضاف باكو الكاسير الهدف الثالث بعد مرور دقيقتين، فيما اختتم اللاعب ماكسيمليان فيليب أهداف المباراة بتوقيعه الهدف الرابع في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وعرف اللقاء مشاركة الدولي المغربي أشرف حكيمي بشكل أساسي للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن نال ثقة مدربه لوسيان فافر، وأصبح ورقة تكتيكية يعتمد عليها جراء الإضافة الكبيرة التي بصم عليها في الخط الخلفي، هجوما ودفاعا.

وأقدم فافر، مدرب دورتموند، على تغيير مركز حكيمي أمام شتوتغارت، حيث اعتمد على خدمات البولندي بيستشيك كظهير أيمن، ولأول مرة يقحم المدافع المغربي الشاب كظهير أيسر، وهو المركز نفسه الذي يشغله رفقة المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رونار.

وقدم حكيمي المطلوب منه، حيث التزم بأدواره الدفاعية والهجومية ومنع أجنحة الفريق المضيف من التوغل عبر الأطراف، ومن إرسال التمريرات العرضية صوب معترك العمليات.

كما أعطى حكيمي 83 تمريرة، منها 78 صحيحة، وقام بتسديد الكرة في اتجاه المرمى في هجمة واحدة. كما قام بمراوغة ناجحة، وفاز بلعبة هوائية مع الخصم، وأجهض رفقة زملائه جل هجمات فريق شتوتغارت، الذي فشل في الوصول إلى مرمى الحارس بوركي.

واختير حكيمي من أفضل لاعبي اللقاء من قبل مؤشر سكوريد، إذ نال 7.1 نقاط.

وعقب الفوز المستحق رفع دورتموند رصيده إلى عشرين نقطة، معززا صدارته في الترتيب، فيما تجمد رصيد شتوتغارت في النقطة الخامسة، محتلا بذلك المركز قبل الأخير.

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