المنتخب التونسي يستغني عن المدرب البنزرتي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم السبت، أنها قررت إنهاء مهام المدرب فوزي البنزرتي على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي.

وأفادت الجامعة التونسية، في بلاغ أورده موقعها الرسمي على الإنترنيت، بأن "المكتب الجامعي قرر إنهاء مهام المدرب فوزي البنزرتي على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني".

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف عن أسباب إنهاء مهام البنزرتي، أنه "تقرر تكليف كل من مراد العقبي وماهر الكنزاري للإشراف كناخبين على منتخب الأكابر خلال المقابلتين القادمتين، لشهر نونبر 2018، وإلى حين اتخاذ القرار النهائي المتعلق بتعيين الناخب الوطني الجديد وذلك قبل موعد إجراء أول مباراة لسنة 2019".

وكان المنتخب التونسي قد فاز، يوم الثلاثاء الماضي في نيامي، على منتخب النيجر بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس أمم أفريقيا، المقررة بالكامرون صيف 2019، وهو ما مكنه من التأهل إلى نهائيات هذه الكأس للمرة 19 عموما و14 على التوالي.

تم تعيين فوزي البنزرتي، البالغ 68 عاما، في أواخر يوليوز الماضي للإشراف على تدريب المنتخب التونسي، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، خلفا لنبيل معلول الذي غادر المنتخب بعد مونديال روسيا 2018.

وكان البنزرتي، قبل تعيينه مدربا للمنتخب التونسي، يتولى منذ يناير الماضي تدريب نادي الوداد البيضاوي، وأحرز معه كأس السوبر الافريقي على حساب مازيمبي الكونغولي، في فبراير الماضي.

وعلى مستوى الأندية خاض فوزي البنزرتي عدة تجارب مع اندية تونسية وأجنبية، أبرزها الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي والشباب الاماراتي والشارقة الاماراتي. كما يملك في سجله تجربة على رأس المنتخب الليبي عام 2007.