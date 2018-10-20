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الرئيسية | رياضة | برشلونة تتصدر "الليغا" وتخسر خدمات ميسي

برشلونة تتصدر "الليغا" وتخسر خدمات ميسي

برشلونة تتصدر "الليغا" وتخسر خدمات ميسي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:05

تصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه إشبيلية بنتيجة 4 ـ 2، مساء اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الجولة نفسها شهدت، أيضا، سقوط ريال مدريد في فخ الخسارة بهدفين مقابل واحد أمام ليفانتي، وتعادل أتلتيكو مدريد مع فياريال بهدف لمثله، كما تعادل أيضا بلنسية مع ليغانيس بحصة 1-1.

وقدم ميسي عرضا قويا قبل خروجه مصابا في الدقيقة 26، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله فيليب كوتينيو، في الدقيقة الثانية، ثم سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 12، فيما سجل الهدف الثالث لويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن يختتم إيفان راكيتيتش أهداف برشلونة في الدقيقة 88.

فيما جاء هدف إشبيلية الأول في الدقيقة 79 عندما سدد بابلو سارابيا كرة قوية، اصطدمت برأس كليمونت لينجليت، وغيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك، وأضاف لويس مورييل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - h.m السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:17
بالشفاء العاجل لليو ميسي افضل لاعب في التاريخ....
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6
2 - موحا السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:17
انشاء الله سيكون حاضرا في الكلسكو ويسجل مرة اخرى
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3
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