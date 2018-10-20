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كُتّاب وآراء
إصابة ميسي تبعده شهرا وتعفيه من مواجهة الريال
كشفت تقارير محلية، اليوم السبت، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن فريقه برشلونة لنحو 4 أسابيع؛ بعد أن أصيب في ذراعه الأيمن خلال مباراة الفريق، مساء اليوم أيضا، أمام إشبيلية ضمن الجولة التاسعة لـ"الليغا".
وقالت جريدة "سبورت" الكتالونية، في نسختها الإلكترونية، إن التقرير المبدئي كشف حاجة قائد "البلاوغرانا" للتعافي لمدة 4 أسابيع، وهو ما يعني تأكد غيابه عن مواجهتي الفريق أمام إنتر ميلانو الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال، ومن بعدها مباراة "كلاسيكو الأرض"، يوم الأحد القادم، أمام ريال مدريد على ملعب "كامب نو".
وكان ميسي قد غادر الملعب في الدقيقة 26، متأثرا بإصابته، وذلك بعد أن سقط بطريقة مروعة على ذراعه الأيمن خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي إشبيلية. ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي في علاج اللاعب، ليخرج من الملعب ويبقى ممددا على الأرض، قبل أن يغادره تماما وهو يضع ضمادة على ذراعه، لينزل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وكان ميسي قد سجل الهدف الثاني في انتصار البلاوغرانا (4-2) على إشبيلية، في الدقيقة 12 بتسديدة يسارية أرضية مرت يمين الحارس التشيكي توماس فاتشليك. واستعاد البرصا بهذا الفوز حلاوة الانتصارات والصدارة، بعد 4 جولات متتالية شهدت 3 تعادلات وخسارة.