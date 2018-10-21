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الرئيسية | رياضة | الهزيمة تطال منديل وحارث بدوري "البوندسليغا"

الهزيمة تطال منديل وحارث بدوري "البوندسليغا"

الهزيمة تطال منديل وحارث بدوري "البوندسليغا"
أوعنا بلعيد
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 04:20

تجرع فريق شالكه لكرة القدم مرارة الهزيمة السادسة خلال ثمان جولات بمسابقة الدوري الألماني الممتاز عندما سقط، في ملعبه "فيلتينس أرينا" ووسط جماهيره، بهدفين دون رد أمام ضيفه فريدر بريمن.

ويدين فريق بريمن بهذا الفوز للاعبه بخط المنتصف ماكسيميليانو إيجيشتاين، الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين الثالثة والأربعين والسادسة والستين.

وخاض الدوليان المغربيان أمين حارث وحمزة منديل المباراة بشكل أساسي، إذ اعتمد عليهما المدرب دومينيكو توديسكو، رغم عودة الأول من الإصابة ثلاثة أيام قبل موعد اللقاء، فيما يمر الثاني بأسبوع صعب بعد تعرضه للعديد من الانتقادات بسبب تصرفه الأرعن مع أحد المتابعين له عبر الموقع الاجتماعي "إنستغرام". ورغم اعتذار منديل عن فعلته وبّخته إدارة ناديه، وطلبت منه عدم تكرار الأمر من جديد.

وبدا واضحا تأثر منديل بالضغوطات والانتقادات التي جلبها على نفسه، إذ قدم أداء عكس ما بصم عليه خلال الجولات السابقة، واستمر في حصد البطاقات الصفراء بعد حصوله على الكارت الرابع خلال خمس مباريات شارك فيها بـ"البوندسليغا"، وللمرة الثانية ينال إنذارا في الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الأول للقاء.

وأقدم توديسكو، مدرب شالكه، على تبديل حمزة منديل دقيقة واحدة بعد انطلاق الشوط الثاني، وأشرك مكانه اللاعب مارك أوتيه. واختير المدافع المغربي أسوأ لاعب خلال اللقاء من طرف مؤشر هوسكوريد بعد حصوله على تقييم 5.8.

بدوره لم يقدم أمين حارث كل ما في جعبته، إذ كان أداؤه متوسطا على غرار جل لاعبي الفريق الملكي الألماني. وكشف مردوده فوق أرضية الملعب عدم خوضه اللقاء في قمة مستواه وجاهزيته، ورغم ذلك اعتمد عليه توديسكو رفقة مواطنه منديل بالرواق الأيسر، قبل أن يطاله التبديل في الدقيقة التاسعة والستين، حيث تم إشراك سوات سيردار مكانه.

وقدم أمين حارث أربع مراوغات ناجحة في اللقاء، ومرر 80 تمريرة، 79 منها صحيحة، وسدد كرة واحدة في اتجاه المرمى، واعترض أربع هجمات افتك منها الكرة، وهي نفس الكرات التي استعادها حمزة منديل، الذي بدوره سدد كرة واحدة باتجاه المرمى. وقد حصل حارث على تقييم 6.8.

ويعيش دومينكو توديسكو، مدرب شالكه، أياما صعبة بعد أن بات شبح الإقالة يتربص به بسبب تذبذب نتائج الفريق. إذ لم يحقق خلال ثمان مباريات سوى فوزين، وتكبد الهزيمة في ست مواجهات، وأصبح في رصيد فريقه 6 نقاط فقط، محتلا بذلك المركز السادس عشر. فيما اقتنص فريدر بريمن وصافة الدوري، بعد تحقيقه الفوز الخامس وتعادله في مباراتين وانهزامه في واحدة، وتفصله 3 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 20 نقطة.

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