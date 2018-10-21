زياش يتألق بقيادة أجاكس إلى انتصار ساحق

أوعنا بلعيد

سجل الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام، هدفه الشخصي الخامس في مسابقة الدوري الهولندي الموسم الحالي أمام نادي أس سي هيرنفين، ضمن مجريات الأسبوع الثامن بالإرديفيزي.

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب ايب لينسترا، وقادها الحكم بول فان بوكيل، بهزيمة أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون رد، ليوقع فريق أجاكس أمستردام على فوزه السابع مقابل هزيمة وتعادل واحد، فيما تكبد أس سي هيرنفين الهزيمة الثالثة مقابل أربعة تعادلات وانتصارين.

وسجل أهداف الفريق الزائر اللاعب لاسه شوني في الدقيقة الثالثة، وحكيم زياش في الدقيقة الثانية والأربعين؛ بينما سجل المهاجم دوشان تاديتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والخمسين، واختتم كاسبر دولبيرغ الحصيلة التهديفية للعملاق الهولندي عند الدقيقة 56.

واعتمد المدرب اريك تين هاج على خدمات المايسترو حكيم زياش بشكل أساسي للمرة التاسعة على التوالي بعدما استعاد عافيته من الإصابة التي ألمت به الجولة الماضية أمام ازد الكمار، وحرمته من المشاركة رفقة منتخبه الوطني في الإقصاىيات الإفريقية 2019 أمام جزر القمر ذهابا وإيابا، ضمن مجريات الجولتين الثالثة والرابعة؛ فيما بقي كل من نصير مزراوي وزكرياء البيض في دكة البدلاء.

وتألق حكيم زياش خلال مجريات اللقاء كعادته وكان في الموعد رغم لعبه باقتصاد في بعض فترات اللقاء، وقاد متوسط ميدان فريقه باقتدار بفضل تمريراته الدقيقة وتحركه بالكرة وتحكمه في نسق اللقاء، إذ كانت أغلب هجمات أجاكس تمر عبر رجليه.

وأصبح زياش القلب النابض لفريق أجاكس بفضل مرونته التكتيكية وقراءته الجيدة للملعب ومراقبته لأماكن تمركز زملائه وإمدادهم بالكرات عبر تمريرات دقيقة ومحكمة، وأصبح النجم المؤثر في متوسط ميدان مجموعة المدرب تين هاج، وبلغ مجموع الدقائق التي خاضها في الإرديفيزي 762 دقيقة؛ فيما صنع 3 تمريرات "اسيست" وسجل خمسة أهداف.

ومرر زياش واحدا وسبعين تمريرة خلال المباراة أمام هيرنفين، وسدد 3 كرات في اتجاه المرمى، ونفذ ركنيتين وقام بمراوغة ناجحة، وتدحرج مرة واحدة لاستعادة الكرة، واعترض سبيل 6 هجمات وتصدى لها، واختير ثاني أفضل لاعب في اللقاء بعد حصوله على تقييم 8.4، فيما نال نجم المباراة دولبيرغ 8.7.

وأجرى تين هاج، مدرب أجاكس، التبديل الثالث بإشراك المغربي زكرياء لبيض مكان اللاعب فرانكي دي يونغ في الدقيقة الواحدة والسبعين، ورغم خوضه تسعة عشر دقيقة فقد قدم لبيض أداء لافتا بعد تمريره أربعين تمريرة، كما استعاد ست كرات وسدد في هجمة نحو المرمى ونال تقييم 6.4 مقابل عطائه وجهده فوق أرضية الميدان؛ فيما غاب عن اللقاء المغربي الآخر نصير مزراوي، الذي فضل مدربه الاحتفاظ به لمباراة بنفيكا ضمن مسابقة دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل.

واحتفى أجاكس بلاعبه حكيم زياش عندما نشر صورة له رفقة زميله على حساب النادي الرسمي بموقع "تويتر"، معلقا عليها: "الوجوه السعيدة في كل مكان".

واستمر أجاكس عقب فوزه في مطاردة المتصدر بي سي ايندهوفن الذي حقق فوزه التاسع على التوالي عندما سحق منافسه إمين بستة أهداف دون رد، محققا العلامة الكاملة برصيد سبعة وعشرين نقطة، وتفصله عن مطارده أجاكس 5 نقاط؛ في حين تجمد رصيد هيرنفين عند النقطة العاشرة في المركز الثاني عشر.