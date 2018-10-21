بنعطية ينثر سحره المغربي في يوفنتوس الإيطالي

أوعنا بلعيد

وضع نادي جنوى لكرة القدم حدا لسلسلة انتصارات يوفنتوس المتتالية (8 انتصارات) عندما أجبره على اقتسام نقاط المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة التاسعة ضمن مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. سجل لأصحاب الأرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثامنة عشرة، موقعا هدفه الشخصي الخامس في الكالشيو، ومحققا رقما قياسيا، إذ أصبح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يبلغ حاجز 400 هدف (311 هدفا في الليغا، 84 هدفا في البريميليغ، 5 في الكالشيو)؛ فيما عدل النتيجة لجنوى اللاعب دانييل بيسا في الدقيقة السابعة والستين.

وأعاد ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، لاعبه المغربي مهدي بنعطية للعب أساسيا خلال المباراة. وتعد هذه المرة الثالثة التي يقحم فيها بنعطية كلاعب أساسي بعد مباراتي ساسولو ضمن الجولة الرابعة وبولونيا في الأسبوع السادس. وخاض المدافع المغربي الدقائق التسعين كاملة خلال المواجهات الثلاث.

وأشرك أليغري كلا من بنعطية والقائد بونوتشي كقلبي دفاع، وأليكس ساندرو كظهير أيسر، والبرتغالي جواو كانسيلو كظهير أيمن. وقدم النجم المغربي أداء طيبا خلال مجريات المباراة، وتألق في الخط الخلفي للسيدة العجوز، وتمكن من استعادة العديد من الكرات، كما ساهم في بناء الهجمات من الخلف، بعد أن شغل مركز المدافع المتأخر وكان يتقدم في بعض الهجمات إلى نصف ملعب فريقه من أجل تقارب الخطوط الثلاثة.

ومنح بنعطية 86 تمريرة لزملائه على أرضية الميدان، ما يكشف اعتمادهم على المدافع المغربي لإخراج الكرات من الخلف ومحاولة استدراج هجوم الفريق الزائر للتقدم إلى الأمام. كما ربح بنعطية 5 مواجهات ثنائية (رجل لرجل)، وقام بمراوغتين ناجحتين وسدد مرة واحدة مركزا بين القوائم الثلاثة؛ فيما اعترض هجمتين واستعاد خلالهما الكرة، ونال بطاقة صفراء في الدقيقة الثلاثين من زمن الشوط الأول.

واختير بنعطية كرابع أفضل لاعب من صفوف يوفنتوس بتقييم بلغ (7.1) نقطة بعد نجم المباراة كريستيانو رونالدو (7.9)، والبوسني ميراليم بيانتش (7.8) والبرازيلي أليكس ساندرو (7.7).

وحالف الحظ بعض مشجعي السيدة العجوز بعد أن تم اختيارهم عقب نهاية المباراة للقاء كل من مهدي بنعطية والفرنسي بليز ماتودي، إضافة إلى حارس يوفنتوس ماتيا بيرين. وتم أخذ صور تذكارية، وكذلك الحصول على توقيع النجوم الثلاثة.

وعقب هذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة الخامسة والعشرين في الصدارة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي حقق بدوره الفوز بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه أودينيزي عن الجولة نفسها؛ فيما بلغ جنوى النقطة الثالثة عشرة محتلا المركز العاشر.