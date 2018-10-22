الصالحي .. من ملامسة النجوم إلى الانحدار بالخليج

هسبورت - محمد فنكار*

يَعيش ياسين الصالحي، لاعب "العروبة" الإماراتي وضعا صعبا بعد إصابته في القدم في إحدى مباريات فريقه في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، فضلا عن تقدمه في السن واقتناعه باللجوء إلى الدوريات الخليجية لكسب المال.

وعَلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الصالحي تعرّض لإصابة في القدم ستبعده عن الميادين لمدة لا تقل عن 15 يوما، وهو أمر خالف التوقعات بحكم تألّقه في الفترة الماضية في القسم الثاني الإماراتي، وتسجيله لثلاثة أهداف، كما كان حاسما في أربعة في بداية الموسم.

وفَضّل الصالحي العودة إلى الإمارات بعد موسم غير ناجح مع المغرب التطواني السنة الماضية، حيث انتهى عقده وبحث عن ملجأ له في الديار الإماراتية من بوابة فريق ممارس في درجة أقل من دوري الخليج العربي مع "العروبة"، وقبلها مع أندية خليجية، وهي نهاية لموهبة لم توفَّق طيلة مسارها في الاحتراف بالدوريات الأوروبية.

نَجم المنتخب المغربي المحلي سنة 2012، مع البلجيكي إيريك غيريتس، المتوّج ببطولة العرب في السعودية آنذاك، مر من مجموعة من المراحل غير المستقرة، إذ يتذكره الجمهور المغربي والرجاوي خاصة لكونه واحدا من أبرز المواهب، لكن سوء التدبير وعدم الاستقرار في العطاء وكثرة الإصابات فرضا عليه الظهور بمستويات متذبذبة، وأجبراه على اختيار الخليج وجهة له.

ولَعب الصالحي لنادي الراسينغ البيضاوي وتوّج هدافا لدوري الدرجة الثانية بـ 19 هدفا ولعب أول موسم له مع الرجاء سنة 2009 حيث سجل 5 أهداف في 15 مباراة وفي موسم 2010-2011 لعب مع الرجاء 28 مباراة وسجل 7 أهداف وفاز معه في الموسم نفسه بلقب البطولة المغربية، أما موسم 2011-2012 فقد لعب رفقة الرجاء 23 مباراة وسجل 5 أهداف، كما أنه لعب مع المنتخب المغربي الأول حيث خاض أول مباراة دولية أمام السنغال في ماي 2012.

وفي الخليج، جاور اللاعب أندية الكويت الكويتي والظفرة الإماراتي، قبل أن يقضي فترة قصيرة في الدوري المغربي من بوابة المغرب التطواني، ثم يختار العروبة الإماراتي لإنهاء مساره الكروي في سن الـ31، في انتظار قراراته المقبلة.

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