عقوبة قاسية تنتظر بانون مدافع الرجاء البيضاوي

هسبريس - متابعة

تنتظر اللاعب الدولي بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي، عقوبة قاسية من قبل اللجنة التأديبية للجامعة الملكية لكرة القدم، بعد طرده في مباراة فريقه أمام أولمبيك خريبكة يوم أمس، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي، والتي انتهت متعادلة بهدف لمثله.

وأكدت مصادر خاصة لـ"هسبورت" أن جامعة الكرة توصلت بتقرير "أسود" من حكم المباراة، محمد بلوط، دون فيه الاحتجاجات "المبالغ" فيها من قبل عميد الرجاء، مبرزة أن العقوبة ستعرف توقيفه لمباراتين بسبب طرده، وبسبب الاتهامات التي كالها للحكم بعد المواجهة بـ"الانحياز" للفريق المضيف.

وحسب المصادر ذاتها فمهاجمة قائد "النسور" للحكم فور إطلاقه صافرة النهاية لا تبرير لها ولا تخدم مصالحه، إذ أعد بلوط تقريرا كاملا بتفاصيل احتجاجات بانون وبعض الأسماء من المكتب المسير للنادي والطاقم التقني بعد المباراة، يدين فيه ما تعرض له، في انتظار إعلان العقوبات من قبل اللجنة التأديبية للجامعة.

ووثقت "هسبورت" تصرفات غير رياضية من بانون بعد المباراة، يحاول فيها الوصول إلى الحكم للاحتجاج على قراراته، مباشرة بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وعرفت المواجهة بين أولمبيك خريبكة والرجاء احتجاجا من قبل مكونات الأخير، بعد احتساب ضربة جزاء للمضيف في الدقيقة الأخيرة، منحته هدف التعادل من قدم رضى الهجهوج، إلى جانب عدم احتساب أخرى لصالح الفريق البيضاوي في الوقت بدل الضائع، بعد عرقلة سفيان رحيمي في معترك العمليات.

للإشارة فإن فريق الرجاء البيضاوي يحتل المركز السابع بأربع نقاط، مع ثلاث مباريات مؤجلة، في حين يحتل أولمبيك خريبكة المركز الثالث بسبع نقاط.