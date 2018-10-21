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الرئيسية | رياضة | الجيش الملكي يفشل في تحقيق الفوز الثاني بالبطولة

الجيش الملكي يفشل في تحقيق الفوز الثاني بالبطولة

الجيش الملكي يفشل في تحقيق الفوز الثاني بالبطولة
هسبورت: سعيد إبراهيم الحاج ‎*
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:46

واصل فريق الجيش الملكي لكرة القدم، سلسلة نتائجه المتواضعة مع بداية مجريات ثامن مواسم الاحتراف، بعد أن اكتفى بنتيجة التعادل دون أهداف، في مباراة الجولة الخامسة من البطولة التي جمعته بمضيفه يوسفية برشيد.

وأجبر فريق يوسفية برشيد ضيفه "العسكري" على التعادل السلبي، إذ لم يتمكن أبناء المدرب امحمد فاخر، من تحقيق الفوز الثاني في الموسم، رغم العديد من محاولات التهديف التي أتيحت لهم في مجمل فترات النزال.

وبلغ رصيد يوسفية برشيد بعد هذا التعادل، النقطة الخامسة مع مباراتين ناقصتين، فيما بلغ رصيد الجيش الملكي، النقطة الرابعة مع مباراة مؤجلة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابو رضا الأحد 21 أكتوبر 2018 - 20:52
الجيش حسب راي المتواضع،فريق عادي جدا جدا،مكيفرج هده هي الحقيقة
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