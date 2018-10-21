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الرئيسية | رياضة | التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير

التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير

التعادل يحسم مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 21:10

اقتسم فريقا النهضة البركانية لكرة القدم وضيفه حسنية أكادير، نقاط مباراة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي لبركان، بعد أن انتهت بالتعادل السلبي.

وعرفت مجريات المواجهة ندية كبيرة واحتكاكات بدنية قوية بين عناصر الفريقين، دون أن يتمكن أي طرف من بلوغ الشباك.

وبلغ رصيد نهضة بركان في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا التعادل، النقطة الخامسة مناصفة مع الفتح في الصف السادس، في المقابل بلغ رصيد حسنية أكادير النقطة السابعة مناصفة مع كل من أولمبيك خريبكة وأولمبيك أسفي.

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