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كُتّاب وآراء
الوداد البيضاوي يحقق أول فوز بالدوري الاحترافي
حقق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم فوزه الأول في البطولة، بعد تغلبه، اليوم الأحد، على ضيفه مولودية وجدة بهدفين نظيفين، في نزال الجولة الخامسة الذي احتضنه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
الفريق البيضاوي بدأ أطوار المواجهة بضغط مبكر على مرمى الفريق الوجدي، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل خطورة على مرمى الحارس الوجدي محمد بوجاد، بفعل الاستماتة الدفاعية لرفاق هذا الأخير.
ومع مرور دقائق الشوط الأول، تراجع الضغط الهجومي لأصحاب الأرض نسبيا، وابتعدت الخطورة عن مرمى الضيوف، رغم السيطرة المطلقة للعناصر الودادية على مجمل فترات النصف الأول من المواجهة.
من جانبهم، اعتمد أبناء المدرب عزيز كركاش على المرتدات الهجومية والكرات الثابتة لتهديد مرمى الحارس الودادي رضا التكناوتي، غير أنها بقيت محتشمة، لتتواصل السيطرة العقيمة للاعبي الوداد إلى غاية إنهاء الحكم بلبصري مجريات الجولة الأولى بالتعادل السلبي.
أطوار الجولة الثانية بدأت بنفس سيناريو الجولة الأولى، إذ ضغط رفاق العميد إبراهيم النقاش بشكل كبير على معترك الفريق الوجدي محاولين فتح ممرات في الخط الخلفي، وفك شفرة دفاع الضيوف.
ولم يتأت هذا الأمر إلا في حدود الدقيقة 58، حيث نجح صلاح الدين السعيدي في فك شفرة التنظيم الدفاعي المحكم للمولودية، بعد أن هز شباك الحارس بوجاد برأسية مركزة من ركنية، محرزا بذلك هدف السبق للفريق البيضاوي.
وفي الدقيقة 63 ضيع البديل بديع أووك فرصة سانحة لإضافة الهدف الثاني للوداد. فيما حاول لاعبو الفريق الوجدي الرد على هدف السعيدي، إلا أن تحركاتهم الهجومية كانت محتشمة، قبل أن يعزز أيمن الحسوني النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 81، لتنهي صافرة بلبصري أطوار النزال بفوز الوداد.
وحصد الوداد الرياضي أولى نقاطه في بطولة هذا الموسم، إذ بات في رصيده بعد هذا الفوز ثلاث نقاط مع ثلاث مباريات ناقصة بعد هزيمته في المباراة الأولى أمام أولمبيك أسفي، فيما جمدت الهزيمة رصيد مولودية وجدة في ثلاث نقاط بدوره.