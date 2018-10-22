بوصوفة يحسم جدل الانتقال إلى الوداد البيضاوي

أوعنا بلعيد

نفى الدولي المغربي مبارك بوصوفة صحة التقارير الإعلامية التي ربطت مستقبله الكروي بالانتقال إلى فريق الوداد الرياضي مقابل ثلاثة ملايير سنتيم، وأن "الفريق الأحمر" مطالب بدفعها إن أراد الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورد بوصوفة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نافيا المضامين التي أشارت إلى طلبه مبلغا ماليا كبيرا مقابل التوقيع للوداد الرياضي؛ ناشرا صورة بوشاح أسود معلقا فيها بالقول: "توقفوا عن نشر الشائعات".

وأفادت العديد من التقارير بأن إدارة الوداد ترغب في الاستفادة من خدمات القيدوم والخبير مبارك بوصوفة، بضمه إلى صفوف النادي خلال "المركاتو الشتوي"، واستغلال كونه دون ناد؛ بعد رفض الجزيرة الإماراتي تجديد عقده لأسباب مالية عقب مطالبته بأجر سنوي لم يكن بمقدور مسؤولي ناديه الخليجي تسديده.

ووفق مصدر هسبريس فإن بوصوفة يركز على العودة إلى أوروبا لخوض تجربة احترافية جديدة، حيث بات لزاما عليه استعادة تنافسيته وأجواء المباريات حتى لا يخسر مكانه ضمن قائمة "أسود الأطلس" التي ستخوض المواعيد الكروية المقبلة، بعد أن أصبح استدعاؤه يشكل إحراجا لهيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي.

وتعرّض الناخب الوطني للعديد من الانتقادات بعد استدعائه لمبارك بوصوفة أمام منتخب جزر القمر ،برسم الجولتين الثالثة والرابعة في إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2019. وترى شريحة مهمة من مشجعي النخبة المغربية أن "الثعلب يحابي ويجامل صانع ألعاب أسود الأطلس على حساب أسماء أخرى تلعب بانتظام رفقة أنديتها، كما أنها في قمة جاهزيتها على جميع المستويات".