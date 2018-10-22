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الرئيسية | رياضة | دولي سابق يتوسط للاعب بانون عند الجمهور

دولي سابق يتوسط للاعب بانون عند الجمهور

دولي سابق يتوسط للاعب بانون عند الجمهور
أوعنا بلعيد
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 23:17

أبدى الدولي المغربي السابق بوعبيد بودن تعاطفا كبيرا مع بدر بانون، لاعب وقائد الرجاء الرياضي، بعد الأحداث الأخيرة التي يمر بها، لا سيما تعرضه للطرد أمام أولمبيك خريبكة ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي وردة فعله المبالغ فيها أثناء وبعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأوضح بوعبيد بودن، في حديثه لهسبريس، المغزى من منشوره الذي شاركه مع متابعيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أن نيته توضيح الأسباب التي قد تدفع بعض اللاعبين إلى الضياع، أو قيامهم بردة فعل غير متوقعة في بعض الأحيان.

وقال بودن إن ما يمر به بدر بانون في الوقت الحالي يعود إلى تراكمات عاشها اللاعب منذ الموسم الماضي، معلقا بالقول: "خاض بانون مباريات الموسم الماضي ولعب والرجاء يعاني من أزمات مادية، على الرغم من تبك البضعية توج بلقب كأس العرش وقاد المنتخب المحلي إلى الظفر بلقب بطولة إفريقيا "الشان" ونودي عليه إلى قائمة المنتخب المتوجهة إلى سويسرا قبل أن يسقط اسمه من اللائحة في آخر لحظة بسبب اختيارات المدرب".

وأضاف بودن قائلا: "يرى بانون أن مجموعة من اللاعبين يخوضون تجارب احترافية خارج الدوري المغربي؛ وهو ما لم يحصل معه، على الرغم من أنه يستحق ذلك. كما أن مدافع الرجاء يراقب هيرفي رونار وهو يستدعي مجموعة من اللاعبين من الدوري المغربي الاحترافي فيما يتم تجاهله بالرغم من أن ديمقراطية الكرة تقول إن الأقرب للاستدعاء هو بدر بانون لأنه كان موجودا مع المنتخب الأول كما أنه عميد المنتخب المحلي".

وأنهى بودن حديثه معلقا بالقول:" هذه قرارات المدرب ويجب احترامها، علما أن بانون جاهز حاليا على جميع المستويات، لا سيما بدنيا بعد خوضه لمباريات كأس العرش والبطولة الوطنية وكأس زايد للأندية الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية، ورسالتي هي أنه يجب علينا أن نمارس الضغط على اللاعب بشكل أكبر وملزمين بالشعور بما يمر به من ضغوطات؛ لأنه في الأخير إنسان يمر من أزمات، وكل احترامي لجميع لاعبي المنتخب الحاليين واحترامي التام لقرارات الناخب الوطني هيرفي رونار".

يشار إلى أن بدر بانون تنتظره عقوبة قاسية من قبل اللجنة التأديبية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب تقرير الحكم محمد بلوط، الذي وثق خلاله احتجاجات اللاعب المبالغ فيها واتهامه له بانحيازه إلى أصحاب الأرض وتهجمه عليه بعد نهاية المباراة وهي الأحداث التي لا تخدم مصلحة القائد الرجاوي.

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