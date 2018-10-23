زياش يفسّر مجاورة أياكس والغياب عن المنتخب

أوعنا بلعيد

شارك الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام لكرة القدم، بشكل أساسي خلال المباراة التي جمعت ناديه بمضيفه أس سي هيرنفين، ضمن مجريات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وأثير جدل كبير عقب إشراك النجم المغربي زياش بشكل أساسي خلال اللقاء، لا سيما أنه عائد لتوه من الإصابة التي ألمت به أمام أزد الكمار، خلال الجولة الثامنة بمسابقة الإرديفيزي، وحرمته من المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي، أمام جزر القمر، ذهابا وإيابا برسم الجولتين الثالثة والرابعة بالإقصائيات الإفريقية 2019، المزمع تنظيمها بدولة الكاميرون.

وذهب عديدون إلى فرضية ادعاء الإصابة من لدن اللاعب زياش حتى لا يخوض مباراتي جزر القمر، رغبة منه في الظفر ببعض الراحة وتوفير طاقته للمواعيد المقبلة، وتحدث مدربه بخصوص عودته المبكرة ولعبه لسبع وخمسين دقيقة بمستوى عال رفقة أجاكس وتسجيله لأحد الأهداف الأربعة التي فاز بها ناديه أمام هيرنفين.

وأوضح إريك تين هاج، مدرب أجاكس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "التلغراف الهولندية"، أسباب قراره باعتماده على اللاعب رسميا، على الرغم عودته من الإصابة ثلاثة أيام قبل خوض اللقاء: "كان حكيم زياش في قمة جاهزيته على جميع المستويات، ولم تكن هناك أي خطورة.. لهذا قمنا بإشراكه خلال اللقاء".

من جانبه، أوضح حكيم زياش أنه لم يكن ليغامر بنفسه لولا تماثله للشفاء بشكل كلي من الإصابة التي داهمته في آخر ثوان اللقاء بالجولة الماضية: "لم أكن لأشارك في اللقاء لولا شعوري بأنني كنت جاهزا لخوضه".

وأضاف الدولي المغربي الممارس في صفوف أجاكس أمستردام لكرة القدم: "من حسن الحظ أن فترة العلاج كانت أقل مما توقعناه في البداية، والفحوصات الطبية أظهرت شيئا مغايرا لتصورنا الأولي.. لهذا، خضت المباراة بحرية تامة، وكنت مرتاحا من أي عواقب وخيمة".