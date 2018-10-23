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الرئيسية | رياضة | إنييستا: لا زلت في مرحلة التأقلم بالدوري الياباني

إنييستا: لا زلت في مرحلة التأقلم بالدوري الياباني

إنييستا: لا زلت في مرحلة التأقلم بالدوري الياباني
هسبريس - إفي
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 06:39

أكد لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا أنه لا يزال في مرحلة التأقلم على كرة القدم اليابانية، مع فريقه فيسيل كوبي الذي انتقل إليه في يوليوز الماضي، واعترف بأن فريقه "ليس في أفضل حالاته حاليا".

وخلال حدث دعائي أقيم في طوكيو، قيّم اللاعب السابق بالمنتخب الوطني الإسباني أشهره الأولى وسط اليابان، بعدما حقق فريقه نتائج مخيبة للآمال بعد التطلعات والآمال الكبيرة مع وصول اللاعب المخضرم قادما من فريق برشلونة.

وقال إنييستا: "هدفي في هذا الموسم الجديد هو مساعدة الفريق على الوصول للقب البطولة، ولكن جميع التغييرات تكون صعبة وتحتاج عملية تأقلم".

وأوضح "الرسام" أن تجربته في اليابان، حتى هذه اللحظة، "عظيمة بفضل العديد من المعطيات، وعلى رأسها الاحتفاء الكبير الذي وجده من قبل المواطنين والمشجعين"، وأكد قدرته في "رد الجميل داخل أرضية الملعب".

وشار إنييستا، صاحب الـ34 عاما، مع فريقه المحتل المركز الـ12 في ترتيب المسابقة، قبل انتهاء البطولة بأربع جولات، في تسع مباريات نجح خلالها في تسجيل هدفين.

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