24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهامات لأكاديمية الرباط بالمس بالحق في الإضراب (5.00)

  2. مجلس النواب المصري يوافق على "حالة الطوارئ" (5.00)

  3. العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور (5.00)

  4. الأمن يحجز مشروبات كحولية وأقراص هلوسة بوزان‎ (5.00)

  5. جمارك "باب مليلية" تحبط تهريب شحنة خمور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر

ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر

ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
هسبريس - إفي
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 17:54

بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، اليوم الاثنين خطته العلاجية للتعافي من الكسر في كوعه الأيمن الذي تعرض به في مباراة الفريق يوم السبت الماضي أمام إشبيلية، والذي سيغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الفريق تدريباته اليوم على الملعب بحصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا منذ البداية أمام إشبيلية وفي وجود بعض اللاعبين الناشئين أمثال تشومي وميراندا ومونتشو وريكي بويج وبايو وأبيل رويز، بدأ ميسي خطته العلاجية في المركز الطبي.

وبعد استبعاد التدخل الجراحي، رأى الجهاز الطبي المسؤول عن تعافي النجم الأرجنتيني أن وضع جبيرة لمنع حركة المنطقة المتضررة هو الحل الأنسب.

وسيغيب ميسي أولا عن مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال، ثم عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جواد ابير الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:27
نحن لا نتمنى لهذا اللاعب الموهوب في لعبة كرة القدم الادى او الشر لكنه يعتبر محظوظ لانه لم يصب بكسر في رجله لان الاصابة بكسر في الرجل تجعل اللاعب يدخل في فترة نقاهة وراحة طويلة مما يصعب عليه ان يرجه لسابق عهده في المهارة واللياقة وقد تعجل احيانا غي اعتزاله اللعبة بصفة نهائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - إلى صاحب المقال رقم 1 الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 18:50
ميسي أصيب في يده وانت تتكلم عن إصابة في الركبة والاعتزال يبدو أن لك عقدة أبدية من ميسي وسوف لن تشفى منها لأنك لا تعرف معنى متعة العين.بعد ميسي ورونالدو سنتفرج فيك انت يا بطل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.