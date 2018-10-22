24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
- "عصابة" من القرود "المارقة" تقتل رجلاً رجماً بالحجارة
العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور (5.00)
- العثماني يستدعي النقابات بعد رفض عرض الحكومة لرفع الأجور - (103)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (88)
- الخليج يُدعم المغرب مالياً .. الحكومة تتوقع ملياري درهم في 2019 - (83)
- زيادة ثمن الغازوال ومضاربة الوسطاء تلهبان أسعار الخضر بالبيضاء - (69)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتوقع استخلاص مليارات من رواج الكحول - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، اليوم الاثنين خطته العلاجية للتعافي من الكسر في كوعه الأيمن الذي تعرض به في مباراة الفريق يوم السبت الماضي أمام إشبيلية، والذي سيغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.
وفي الوقت الذي بدأ فيه الفريق تدريباته اليوم على الملعب بحصة استشفائية للاعبين الذين شاركوا منذ البداية أمام إشبيلية وفي وجود بعض اللاعبين الناشئين أمثال تشومي وميراندا ومونتشو وريكي بويج وبايو وأبيل رويز، بدأ ميسي خطته العلاجية في المركز الطبي.
وبعد استبعاد التدخل الجراحي، رأى الجهاز الطبي المسؤول عن تعافي النجم الأرجنتيني أن وضع جبيرة لمنع حركة المنطقة المتضررة هو الحل الأنسب.
وسيغيب ميسي أولا عن مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في دوري الأبطال، ثم عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد القادم.