جماهير الوداد تكافئ السعيدي لأدائه أمام وجدة‬

أوعنا بلعيد

اختار جمهور الوداد الرياضي لكرة القدم اللاعب صلاح الدين السعيدي كرجل المباراة التي جمعت "الفريق الأحمر" بضيفه مولودية وجدة، ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي، والتي جرت على أرضية مركب محمد الخامس وانتهت بهدفين دون رد، لصالح أصحاب الأرض.

وصوت الجمهور الودادي عبر صفحات الفريق الرسمية على المواقع الاجتماعية لصلاح الدين السعيدي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع من طرف "الواك" بعد أدائه الكبير أمام المولودية الوجدية.

وقاد السعيدي فريقه الوداد إلى تحقيق أول فوز له في بطولة اتصالات المغرب في ثاني مباراة يخوضها "الأحمر" بعد تسجيله الهدف الأول في شباك المولودية الوجدية في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يعزز البديل أيمن الحسوني النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الثانية والثمانين.

ورغم الإرهاق الذي لحق السعيدي جراء سفره مع المنتخب المغربي إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها الوطني برسم الجولة الرابعة من الإقصائيات الإفريقية 2019، ولعبه أساسيا في اللقاء قبل إقدام هيرفي رونار على تبديله في الدقيقة الخامسة والثلاثين من زمن الشوط الأول وإشراك زميله اسماعيل الحداد مكانه، وعودته المتأخرة إلى مران ناديه تأهبا لخوض مباراة وجدة، فقد أبلى اللاعب بشكل جيد وسجل هدفا حرر رفاقه من الضغط الكبير ليقودهم إلى تحقيق الانتصار في مواجهة معقدة.

وعقب هذا الفوز أضاف الوداد إلى رصيده أول ثلاث نقاط، محتلا المركز الثالث عشر، مع ثلاث مباريات ناقصة سيجريها الفريق في القادم من المواعيد.