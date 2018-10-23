24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
- "عصابة" من القرود "المارقة" تقتل رجلاً رجماً بالحجارة
"العبودية والتماطل" يدفَعان أساتذة التعاقد إلى ترْكِ مدارس المملكة (5.00)
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (99)
- الخليج يُدعم المغرب مالياً .. الحكومة تتوقع ملياري درهم في 2019 - (97)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (69)
- طارق رمضان يعترف أمام المحكمة بإقامة علاقات جنسية رضائية - (64)
- يتيم يرمي بكرة الزيادة في الأجور إلى ملعب "الباطرونا" والنقابات - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جماهير الوداد تكافئ السعيدي لأدائه أمام وجدة
اختار جمهور الوداد الرياضي لكرة القدم اللاعب صلاح الدين السعيدي كرجل المباراة التي جمعت "الفريق الأحمر" بضيفه مولودية وجدة، ضمن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي، والتي جرت على أرضية مركب محمد الخامس وانتهت بهدفين دون رد، لصالح أصحاب الأرض.
وصوت الجمهور الودادي عبر صفحات الفريق الرسمية على المواقع الاجتماعية لصلاح الدين السعيدي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع من طرف "الواك" بعد أدائه الكبير أمام المولودية الوجدية.
وقاد السعيدي فريقه الوداد إلى تحقيق أول فوز له في بطولة اتصالات المغرب في ثاني مباراة يخوضها "الأحمر" بعد تسجيله الهدف الأول في شباك المولودية الوجدية في الدقيقة الثامنة والخمسين، قبل أن يعزز البديل أيمن الحسوني النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الثانية والثمانين.
ورغم الإرهاق الذي لحق السعيدي جراء سفره مع المنتخب المغربي إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها الوطني برسم الجولة الرابعة من الإقصائيات الإفريقية 2019، ولعبه أساسيا في اللقاء قبل إقدام هيرفي رونار على تبديله في الدقيقة الخامسة والثلاثين من زمن الشوط الأول وإشراك زميله اسماعيل الحداد مكانه، وعودته المتأخرة إلى مران ناديه تأهبا لخوض مباراة وجدة، فقد أبلى اللاعب بشكل جيد وسجل هدفا حرر رفاقه من الضغط الكبير ليقودهم إلى تحقيق الانتصار في مواجهة معقدة.
وعقب هذا الفوز أضاف الوداد إلى رصيده أول ثلاث نقاط، محتلا المركز الثالث عشر، مع ثلاث مباريات ناقصة سيجريها الفريق في القادم من المواعيد.