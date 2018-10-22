كأس العرش ينقل "مباراة الكاميرون" إلى البيضاء‬

أوعنا بلعيد

تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعلان تغيير ملعب مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019، حسب ما أكده مصدر جامعي موثوق لهسبريس.

ووفق المصدر ذاته فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت إجراء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، عوضا عن ملعب الأمير مولاي عبد الله، في 16 نونبر المقبل.

وأضاف المصدر أن سبب تحويل المباراة إلى مركب محمد الخامس يعود إلى الشركة المكلفة بصيانة عشب الملعب، التي خيرت الجامعة الملكية بين إجراء مباراة نهائي كأس العرش المقرر إجراؤها يوم 18 نونبر بمولاي عبد الله أو خوض مباراة "الأسود" قبلها بيومين.

وترى الشركة المكلفة أن عشب الملعب سيتعرض لأضرار كبيرة إن تم إجراء مباراتين عليه في ظرف 48 ساعة، لهذا ارتأت الجامعة تحويل مباراة "الأسود" الحاسمة أمام المنتخب الكاميروني إلى ملعب "دونور"، لاسيما أن الفرنسي هيرفي رونار يحب خوض المباريات بهذا الملعب بسبب صخبه الجماهيري والأجواء الحماسية بالمدرجات، التي يرتقب أن تكون ممتلئة عن آخرها.

وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة على التوالي بملعب مركب محمد الخامس ضمن التصفيات الإفريقية بعدما واجه منتخبي المالاوي وجزر القمر بالملعب نفسه برسم مجريات الجولتين الثانية والثالثة في المجموعة الثانية. وفضلت الجامعة الإبقاء على مباراة نهائي كأس العرش بالرباط، خاصة أنها تحسم منذ سنوات في تاريخ ومكان إجرائها.