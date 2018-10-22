24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أخنوش يعلب ورقة الأمازيغية
- ليو ميسي يبدأ خطته العلاجية للتعافي من الكسر
- "المستشارين" يستكمل هياكله في جلسة عمومية
- اتهام رجل وزوجته في ألمانيا بقتل والديه وإخفاء جثتيهما في حائط المرآب
- "عصابة" من القرود "المارقة" تقتل رجلاً رجماً بالحجارة
- فيديو يصدم المغاربة .. شابان يصوّران تفاصيل تعريض فتاة للاغتصاب - (93)
- الخليج يُدعم المغرب مالياً .. الحكومة تتوقع ملياري درهم في 2019 - (91)
- زيادة ثمن الغازوال ومضاربة الوسطاء تلهبان أسعار الخضر بالبيضاء - (70)
- مفاجآت قضية خاشقجي .. "شبيه" يتقمص شخصيته للتمويه الأمني - (57)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتوقع استخلاص مليارات من رواج الكحول - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كأس العرش ينقل "مباراة الكاميرون" إلى البيضاء
تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعلان تغيير ملعب مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019، حسب ما أكده مصدر جامعي موثوق لهسبريس.
ووفق المصدر ذاته فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت إجراء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، عوضا عن ملعب الأمير مولاي عبد الله، في 16 نونبر المقبل.
وأضاف المصدر أن سبب تحويل المباراة إلى مركب محمد الخامس يعود إلى الشركة المكلفة بصيانة عشب الملعب، التي خيرت الجامعة الملكية بين إجراء مباراة نهائي كأس العرش المقرر إجراؤها يوم 18 نونبر بمولاي عبد الله أو خوض مباراة "الأسود" قبلها بيومين.
وترى الشركة المكلفة أن عشب الملعب سيتعرض لأضرار كبيرة إن تم إجراء مباراتين عليه في ظرف 48 ساعة، لهذا ارتأت الجامعة تحويل مباراة "الأسود" الحاسمة أمام المنتخب الكاميروني إلى ملعب "دونور"، لاسيما أن الفرنسي هيرفي رونار يحب خوض المباريات بهذا الملعب بسبب صخبه الجماهيري والأجواء الحماسية بالمدرجات، التي يرتقب أن تكون ممتلئة عن آخرها.
وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة على التوالي بملعب مركب محمد الخامس ضمن التصفيات الإفريقية بعدما واجه منتخبي المالاوي وجزر القمر بالملعب نفسه برسم مجريات الجولتين الثانية والثالثة في المجموعة الثانية. وفضلت الجامعة الإبقاء على مباراة نهائي كأس العرش بالرباط، خاصة أنها تحسم منذ سنوات في تاريخ ومكان إجرائها.