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الرئيسية | رياضة | كأس العرش ينقل "مباراة الكاميرون" إلى البيضاء‬

كأس العرش ينقل "مباراة الكاميرون" إلى البيضاء‬

كأس العرش ينقل "مباراة الكاميرون" إلى البيضاء‬
أوعنا بلعيد
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 19:28

تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإعلان تغيير ملعب مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية 2019، حسب ما أكده مصدر جامعي موثوق لهسبريس.

ووفق المصدر ذاته فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت إجراء مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، عوضا عن ملعب الأمير مولاي عبد الله، في 16 نونبر المقبل.

وأضاف المصدر أن سبب تحويل المباراة إلى مركب محمد الخامس يعود إلى الشركة المكلفة بصيانة عشب الملعب، التي خيرت الجامعة الملكية بين إجراء مباراة نهائي كأس العرش المقرر إجراؤها يوم 18 نونبر بمولاي عبد الله أو خوض مباراة "الأسود" قبلها بيومين.

وترى الشركة المكلفة أن عشب الملعب سيتعرض لأضرار كبيرة إن تم إجراء مباراتين عليه في ظرف 48 ساعة، لهذا ارتأت الجامعة تحويل مباراة "الأسود" الحاسمة أمام المنتخب الكاميروني إلى ملعب "دونور"، لاسيما أن الفرنسي هيرفي رونار يحب خوض المباريات بهذا الملعب بسبب صخبه الجماهيري والأجواء الحماسية بالمدرجات، التي يرتقب أن تكون ممتلئة عن آخرها.

وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الثالثة على التوالي بملعب مركب محمد الخامس ضمن التصفيات الإفريقية بعدما واجه منتخبي المالاوي وجزر القمر بالملعب نفسه برسم مجريات الجولتين الثانية والثالثة في المجموعة الثانية. وفضلت الجامعة الإبقاء على مباراة نهائي كأس العرش بالرباط، خاصة أنها تحسم منذ سنوات في تاريخ ومكان إجرائها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - simo الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 19:50
مفهمتش هاد ملعب مولاي عبدالله ديما العشب تيتضرر مكاينش العام الي ميسدوه فيه ايتضرر بجوج ماتشات بزاف ???????
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2 - montasser الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 20:00
لم نسمع بهذا في الملاعب الاوربية على الرغم من كثرة المقابلات!!!عشب المركب سيتضرر!!! والبطولة مازالت في بدايتها!!!اللهم ان هذا لمنكر...ياك عاد خسرتو عليه لملايين في الاصلاح...كيف يعقل هذا اين المحاسبة...اظن المبالغ الكبيرة اتي رصدت لاصلاح هذا المركب كانت ستكون كافية لبناء ملعب اخر وبمواصفات عالمية....الشركة الاجنبية الراعية اثبت عدم كفايتها او تستغل ظرف البقرة الحلوب...اذن يجب تغيير الوجهة والرجوع الى الاصل شينوا
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3 - حان الوقت لتعديل التاريخ الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 20:17
أضن أنه حان الوقت للتفكير جيدا في إبدال تاريخ إقامة نهائي كأس العرش مثلا يوم عيد العرش أو عيد الشباب لأن التوقيت الحالي يؤتر على مجرى البطولة خاصة أنها تتزامن مع البطولات الافريقية والعربية. و أنا على يقين أن القصر سيتفهم ذلك لأنه يبقى دائما متفتحا على الإقتراحات البنائة اللتي تتماشى مع كصلحة الوطن و الرياضة الوطنية.
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4 - مركب الرعب الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 20:18
لا بد أن نفتخر بمركب محمد الخامس و بشراسة التشجيع الجماهيري بالنسبة للفرق أو المنتخب فهذا الملعب تأهلنا منه لمونديال 86 و94 و98 وكذلك 2018 ولم نلعب فيه إقصاءيات كأس العالم ضد مصر وكذلك تونس والسنغال ولم نتأهل. فانشاء الله سيكون الفوز الأول للمنتخب على الكاميرون في هدا الملعب المرعب
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