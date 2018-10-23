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الرئيسية | رياضة | "العلامة الزرقاء" تسم نادي الوداد الرياضي

"العلامة الزرقاء" تسم نادي الوداد الرياضي

"العلامة الزرقاء" تسم نادي الوداد الرياضي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:57

أصبح نادي الوداد الرياضي لكرة القدم أول فريق مغربي يتوفر على حسابات موثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل العلامة الزرقاء بكل من "فيسبوك"، و"تويتر"، و"أنستغرام".

واعترفت إدارة المواقع الاجتماعية الثلاثة بحسابات الوداد الرسمية وقررت اعتمادها وتوثيقها بالعلامة الزرقاء، التي تميز بين الحسابات الرسمية والأخرى التي تحمل الاسم نفسه ويكون خلفها معجبون أو مهتمون بأخبار النادي.

ويتوفر فريق الوداد على مليون ومائة وستين ألفا وأربعمائة وثلاثين معجبا على "فايسبوك"، مع الإشارة الزرقاء، كما يضم حسابه على "تويتر" 34816 متابعا، ويتابعه على "أنستغرام" 178370.

ويشيد مشجعو "الفريق الأحمر" بالعمل الدؤوب الذي يقدمه القائمون على إدارة الحسابات الثلاثة للفريق ونشاطهم بالموسم الجديد، لاسيما مواكبتهم لأخبار النادي ومشاركة ما يخصه ويرغب اللاعب رقم 12 أن كون على دراية به.

يشار إلى أن صفحة الغريم التقليدي الرجاء الرياضي على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" تضم أربعة ملايين معجب، وأربعة عشر ألفا وسبع مائة وثمانية عشر معجبا؛ وهي الأكبر لناد مغربي على "السوشيال ميديا"، لكنها لم تحصل بعد على العلامة الزرقاء من قبل إدارة "فايسبوك".

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