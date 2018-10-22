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الرئيسية | رياضة | أولمبيك آسفي يرتقي إلى الصدارة بفوز على تطوان

أولمبيك آسفي يرتقي إلى الصدارة بفوز على تطوان

أولمبيك آسفي يرتقي إلى الصدارة بفوز على تطوان
هسبريس من الرباط
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 21:01

التحق فريق أولمبيك آسفي بالكوكب المراكشي في صدارة ترتيب البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، بعد فوزه، مساء اليوم، على ضيفه المغرب التطواني بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الخامسة لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وبالهدف الذي سجّله اللاعب يحيى عطية الله من ضربة جزاء في الدقيقة 24، رفع الفريق المسفيوي رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الأول مناصفة مع الكوكب المراكشي، الذي تفوق يوم الجمعة بميدانه على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لواحد.

في المقابل مني فريق المغرب التطواني بالهزيمة الثالثة هذا الموسم والثانية على التوالي مقابل تعادل واحد، وظل في المركز الأخير بنقطة واحدة إلى جانب شباب الريف الحسيمي الذي حقق، أول أمس السبت، أول نقطة له في الموسم بعد تعادله مع مضيفه اتحاد طنجة بهدف لمثله.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صافي صافي الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 21:24
شنو طرا گاع ، ربحو خسرو , كولومبيا غادين غادين
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-1
2 - bidaoui الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 21:30
quand le chat n'est pas là les souris dansent
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