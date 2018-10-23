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كُتّاب وآراء
تعبِئة أمنية بالكاميرون تسبق زيارة لجنة "الكاف"
تَعيش دولة الكاميرون على وقع ضغط كبير خلال الفترة الحالية، وقبل الزيارة الأخيرة للجنة التفتيشية التابعة للكونفدرالية الإفريقية بداية من 27 من هذا الشهر، والتي ستعد تقريرا شاملا حول مدى جاهزية هذه الدولة لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية شهر يونيو 2019، وذلك من أجل الإعلان عن القرار الرسمي والنهائي خلال اجتماع "الكاف" في الشهر المقبل، والذي يخص قرار سحب التظاهرة من الكاميرون أو الإبقاء عليها هناك.
وسَتُركِّز اللجنة التفتيشية لـ"الكاف" في زيارتها الأخيرة قبل الاجتماع المقبل، على الأوضاع الأمنية التي تعيشها دولة الكاميرون ومدى تقدُّم الأشغال على مستوى البنيات التحتية، بعد التأخر الكبير الذي شهدته خلال الشهور الماضية، وهو ما يجعل المسؤولين يسارعون إلى وضع اللمسات الأخيرة قبل اليوم الحاسم، وذلك رغبة منهم في الحفاظ على حقهم في استضافة أكبر تظاهرة إفريقية.
وكَشفت تقارير صحفية كاميرونية، أنه تم العمل على إجراءات أمنية مهمة تحضيرا لزيارة لجنة "الكاف"، تخص المستشفيات، الفنادق، المطارات، والملاعب، والأماكن العامة، وذلك من خلال المراقبة بالفيديو، وانتشار رجال الأمن في كل المناطق مرفوقين بكلاب الحراسة، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأمنية الأخرى التي تخص مختلف المجالات.
وأَضافت المصادر ذاتها، أن مسؤولين حكوميين قد أقدموا على زيارة بعض المنشآت الرياضية، لتفقُّد الأوضاع وآخر الترتيبات قبل زيارة اللجنة التفتيشية لـ"الكاف"، والتي من المنتظر أن تنطلق نهاية الأسبوع الحالي، والتي سيتم على إثرها رفع تقرير شامل إلى الكونفدرالية الإفريقية من أجل الحسم في قرارها والإعلان عنه خلال اجتماعها المقبل، شهر نونبر.
وكان فيليكس زوكو، رئيس لجنة التواصل في الهيأة المنظمة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية خص "هسبورت" بتصريح، أكد من خلاله أن دولة الكاميرون جاهزة بنسبة كبيرة لاستضافة التظاهرة الإفريقية العام المقبل، إذ بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة، سواء على مستوى المنشآت الرياضية، الوحدات الفندقية أو الطبية، مشيرا إلى أن الأمور تسير في المنحى الصحيح، قبل زيارة "الكاف" بداية الشهر المقبل